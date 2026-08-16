Sawan Somvar के दिन ऑफिस जाने के लिए ऐसे हों एथनिक लुक में तैयार, यहां से लें आइडिया

अगर आप वर्किंग हैं और सावन सोमवार व्रत के दौरान आपको ऑफिस जाना है, तो आप एक्ट्रेस सोनम बाजवा के इस तरह के लुक से आइडिया लेकर तैयार हो सकती हैं। यह लुक सिंपल होने के साथ-साथ एलिगेंट और ऑफिस के लिए भी सही है। इस लुक में अभिनेत्री ने व्हाइट कुर्ता को बेहद सिंपल और क्लासी तरीके से स्टाइल किया है। लूज फिट कुर्ता ऑफिस के लिए कंफर्टेबल होने के साथ ही सावन के थीम से मैंच करता हुआ एक्ट्रेस ने डार्क और लाइट ग्रीन चूड़ियों पेयर किया है। वहीं, नेचुरल मेकअप के साथ बालों को खुला रखा है, जिससे पूरा लुक ज्यादा एलिगेंट नजर आता है। साथ ही, ऑक्सीडाइज्ड स्टाइल के ईयररिंग्स इस सिंपल आउटफिट में खूबसूरत एथनिक टच जोड़ते हैं।