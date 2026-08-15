15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Hair Oiling: हेयर वॉश से पहले ऐसे करें बालों में ऑयलिंग, जानें तेल लगाने से लेकर मसाज करने का तरीका

Hair Oiling And Massage Tips: बालों को हेल्दी रखने के लिए हेयर वॉश से पहले ऑयलिंग करनी चाहिए, यह तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से कैसे करना चाहिए, यह कम ही लोग जानते हैं। आइए जानते हैं ऑयलिंग करने के टिप्स और ट्रिक्स।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Aug 15, 2026

Hair Oiling Tips, Scalp Massage

बालों में सही तरीके से तेल लगाने के लिए Hair Oiling Tips/ image credit instagram/ madhurimakeover__

Hair Oiling Tips: बालों को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ तेल लगाना ही काफी नहीं है। सही तरीके से मसाज करना भी जरूरी है। इससे स्कैल्प को रिलैक्सिंग इफेक्ट मिलता है और बालों की जड़ों तक तेल अच्छी तरह पहुंचता है। आइए जानते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए बालों में तेल लगाने के तरीके से स्टेप बाय स्टेप कि हेयर ऑयलिंग कैसे करनी चाहिए।

सबसे पहले बालों की जड़ों में तेल लगाएं

तेल लगाने से पहले बालों को सुलझा लें। इसके बाद कॉटन या उंगली की मदद से थोड़ा-थोड़ा तेल बालों की जड़ों में लगाएं। कोशिश करें कि तेल सिर्फ बालों की लंबाई पर लगाने के बजाय स्कैल्प तक भी अच्छी तरह पहुंचे।

जिग-जैग तरीके से मसाज करें

तेल लगाने के बाद दो उंगलियों की मदद से स्कैल्प पर हल्के हाथों से जिग-जैग मोशन में मसाज करें। उंगलियों को धीरे-धीरे आगे-पीछे और साइड में चलाएं। मसाज करते समय ज्यादा प्रेशर न डालें।

बालों के छोटे-छोटे सेक्शन को हल्का खींचें

अब बालों के छोटे-छोटे सेक्शन लें और उन्हें बहुत हल्के हाथों से ऊपर की तरफ खींचें। ध्यान रखें कि बालों को जोर से न खींचें। यह स्टेप धीरे-धीरे करें, ताकि बालों पर ज्यादा खिंचाव न पड़े।

फोरहेड पर मसाज करें

इसके बाद फोरहेड के पास हेयरलाइन और उसके आसपास उंगलियों से हल्की मसाज करें। उंगलियों को गोल-गोल घुमाते हुए धीरे से मसाज करें।

कानों के पास मसाज करें

अब दोनों कानों के पास उंगलियों से हल्की मसाज करें। इस जगह पर कुछ देर आराम से मसाज करने से सिर और चेहरे के आसपास का तनाव कम महसूस हो सकता है। कान के दोनों साइड बराबर तरीके से मसाज करें।

सिर के पीछे मसाज करें

इसके बाद सिर के पीछे वाले हिस्से पर उंगलियों से मसाज करें। गर्दन के ऊपर से लेकर सिर के पीछे तक धीरे-धीरे उंगलियां चलाएं।

तारु पर मसाज करें

अब कान के ऊपर वाले हिस्से से उंगलियों को फोरहेड के पीछे वाले हिस्से यानी सिर का 'तारु' पर मसाज करें। उंगलियों की मूवमेंट हल्की और आरामदायक रखें।

चंपी करें

अब दोनों हाथों की मदद से सिर की हल्की चंपी करें। उंगलियों को स्कैल्प पर रखते हुए धीरे-धीरे अलग-अलग हिस्सों में मसाज करें। इस दौरान बालों को जोर से रगड़ने या खींचने की जरूरत नहीं है।

बालों को दोनों तरफ से हल्का खींचें

बालों को एक साथ पकड़कर दोनों साइड से हल्के हाथों से खींचें। यह स्टेप बहुत आराम से करें। अगर बाल ज्यादा टूट रहे हों या खिंचाव महसूस हो, तो इसे करने से बचें।

कंधों पर मसाज करें

सिर की मसाज के बाद कंधों पर भी हल्की मसाज करें। कंधों के ऊपर उंगलियों या हथेली से धीरे-धीरे दबाव देते हुए मसाज करें। इससे गर्दन और कंधों के आसपास जमा तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

कंधे के नीचे प्रेशर पॉइंट पर हल्का दबाव दें

आखिर में कंधे के नीचे वाले हिस्से पर हाथ से हल्का प्रेशर दें। दोनों साइड कुछ सेकंड के लिए आराम से दबाएं और फिर हाथ हटा लें।

इन बातों का रखें ध्यान

बालों में तेल लगाते समय मसाज हमेशा हल्के हाथों से करनी चाहिए। नाखूनों से स्कैल्प को रगड़ने, बालों को जोर से खींचने या बहुत ज्यादा प्रेशर देने से बचें। अगर स्कैल्प पर दर्द, जलन या किसी तरह की परेशानी महसूस हो, तो मसाज रोक दें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Aug 2026 04:36 pm

Published on:

15 Aug 2026 04:36 pm

Hindi News / Lifestyle News / Hair Oiling: हेयर वॉश से पहले ऐसे करें बालों में ऑयलिंग, जानें तेल लगाने से लेकर मसाज करने का तरीका

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Sunday Special Recipe: ढाबा स्टाइल दो प्याजा बनाते समय इन टिप्स को करें फॉलो

Do Pyaza Recipe, Aloo Do Pyaza Recipe
लाइफस्टाइल

Independence Day पर बंधेज पगड़ी में दिखे पीएम मोदी, जानें राजस्थान की इस पारंपरिक कला के बारे में

15 August 2026, PM Modi Pagdi
लाइफस्टाइल

Independence Day 2026 के जश्न में मिठास घोलने के लिए बनाएं ट्राई कलर बूंदी और नारियल के लड्डू

Boondi Ladoo Recipe, Tricolor Coconut Ladoo
लाइफस्टाइल

Independence Day AI Photo Editing Prompts: 15 अगस्त थीम पर Chatgpt से बनवाना है अपना फोटो तो ये है तरीका

Independence Day Photo Editing Prompts, 15 August Photo Editing Prompts
लाइफस्टाइल

Cleaning Tips: चूल्हे, चिमनी और शेल्फ पर जमी ग्रीस साफ करने के आसान तरीके, बेकिंग सोडा और पानी का करें इस्तेमाल

Baking Soda For Grease, Grease Cleaning Hacks
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.