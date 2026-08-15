Hair Oiling: हेयर वॉश से पहले ऐसे करें बालों में ऑयलिंग, जानें तेल लगाने से लेकर मसाज करने का तरीका

Hair Oiling Tips: बालों को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ तेल लगाना ही काफी नहीं है। सही तरीके से मसाज करना भी जरूरी है। इससे स्कैल्प को रिलैक्सिंग इफेक्ट मिलता है और बालों की जड़ों तक तेल अच्छी तरह पहुंचता है। आइए जानते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए बालों में तेल लगाने के तरीके से स्टेप बाय स्टेप कि हेयर ऑयलिंग कैसे करनी चाहिए।