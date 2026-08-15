Independence Day पर बंधेज पगड़ी में दिखे पीएम मोदी, जानें राजस्थान की इस पारंपरिक कला के बारे में

Pm Modi Bandhej Pagdi: देशभर में आज बड़े हर्षोल्लास से 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। हर साल की तरह इस बार भी पीएम मोदी का पहनावा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। इस बार पीएम मोदी बंधेज पगड़ी पहने नजर आए, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसे में आइए जानते हैं, क्या खास है इस पगड़ी में और यह बंधेज कैसे बनाई जाती है।