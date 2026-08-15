15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Independence Day पर बंधेज पगड़ी में दिखे पीएम मोदी, जानें राजस्थान की इस पारंपरिक कला के बारे में

15 August PM Modi: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधित करते समय पीएम मोदी की बंधेज पगड़ी ने लोगों का ध्यान खींचा। आइए जानते हैं इस खास पगड़ी की कला की खासियत और इसे बनाने का तरीका।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Aug 15, 2026

15 August 2026, PM Modi Pagdi

बंधेज पगड़ी में दिखे Pm Modi/ image credit x.com/BJP4India

Pm Modi Bandhej Pagdi: देशभर में आज बड़े हर्षोल्लास से 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। हर साल की तरह इस बार भी पीएम मोदी का पहनावा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। इस बार पीएम मोदी बंधेज पगड़ी पहने नजर आए, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसे में आइए जानते हैं, क्या खास है इस पगड़ी में और यह बंधेज कैसे बनाई जाती है।

लाल रंग की बंधेज पगड़ी में दिखे पीएम मोदी

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी गहरे लाल रंग की बंधेज पगड़ी में दिखे, जिस पर सफेद रंग के छोटे-छोटे डॉट्स नजर आ रहे थे। ये डॉट्स बंधेज कला की सबसे खास पहचान माने जाते हैं। वहीं लाल रंग को शक्ति, उत्साह और शुभ मौकों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े मौके पर इस तरह की पगड़ी का चुनाव अपने आप में खास है।

लोकल कला को बढ़ावा देने का संदेश

पीएम मोदी लंबे समय से देश के स्थानीय सामान और कारीगरों की कला को बढ़ावा देने की बात करते रहे हैं। बंधेज पगड़ी भी इसी लोकल कला की एक पहचान है। इसे पहनकर उन्होंने राजस्थान और गुजरात के उन कारीगरों की कला को सामने लाने का काम किया। बंधेज राजस्थान के साथ-साथ गुजरात की भी प्रसिद्ध पारंपरिक 'टाई-एंड-डाई आर्ट' मानी जाती है।

बंधेज कैसे बनाई जाती है?

स्टेप 1. कपड़े का चुनाव

बंधेज बनाने के लिए कॉटन, जॉर्जेट, शिफॉन और सिल्क जैसे कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े को अच्छी तरह साफ करके तैयार किया जाता है, ताकि रंग आसानी से उस पर चढ़ सके।

स्टेप 2. डिजाइन की तैयारी

कपड़ा चुनने के बाद यह तय किया जाता है कि कपड़े पर किस तरह का डिजाइन बनाना है। कारीगर अपनी कला के हिसाब से कपड़े पर निशान लगाते हैं। इन निशानों के आधार पर आगे कपड़े को बांधा जाता है।

स्टेप 3. गांठें बांधना

डिजाइन के हिसाब से कपड़े के छोटे-छोटे हिस्सों को उठाकर धागे से कसकर बांधा जाता है। इन गांठों की वजह से कपड़े के बंधे हुए हिस्से पर रंग आसानी से नहीं चढ़ पाता।

स्टेप 4. कपड़े को रंगना

गांठें बांधने के बाद कपड़े को रंग के घोल में डुबोया जाता है। कपड़े के खुले हिस्से पर रंग चढ़ जाता है, लेकिन जिन हिस्सों को धागे से कसकर बांधा गया होता है, वहां रंग आसानी से नहीं पहुंच पाता।

स्टेप 5. कपड़े को सुखाना

रंगाई के बाद कपड़े को बाहर निकालकर अच्छी तरह सुखाया जाता है। इस दौरान रंग कपड़े पर अच्छी तरह चढ़ जाता है। कई बार जरूरत के हिसाब से अलग-अलग रंगों की प्रक्रिया भी दोहराई जाती है।

स्टेप 6. गांठें खोलना

कपड़ा सूख जाने के बाद धागों से बंधी गांठों को खोला जाता है। जैसे-जैसे गांठें खुलती हैं, कपड़े पर छोटे-छोटे सफेद या हल्के रंग के बिंदु दिखाई देने लगते हैं।

स्टेप 7. तैयार होती है खूबसूरत बंधेज

आखिर में कपड़े को फैलाकर साड़ी, पगड़ी, साफा, दुपट्टा और दूसरे कपड़े बनाए जाते हैं। हर कपड़े का डिजाइन इस बात पर निर्भर करता है कि कारीगर ने गांठें किस तरह और कितनी जगह पर बांधी हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Aug 2026 11:57 am

Published on:

15 Aug 2026 11:53 am

Hindi News / Lifestyle News / Independence Day पर बंधेज पगड़ी में दिखे पीएम मोदी, जानें राजस्थान की इस पारंपरिक कला के बारे में

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Independence Day 2026 के जश्न में मिठास घोलने के लिए बनाएं ट्राई कलर बूंदी और नारियल के लड्डू

Boondi Ladoo Recipe, Tricolor Coconut Ladoo
लाइफस्टाइल

Independence Day AI Photo Editing Prompts: 15 अगस्त थीम पर Chatgpt से बनवाना है अपना फोटो तो ये है तरीका

Independence Day Photo Editing Prompts, 15 August Photo Editing Prompts
लाइफस्टाइल

Cleaning Tips: चूल्हे, चिमनी और शेल्फ पर जमी ग्रीस साफ करने के आसान तरीके, बेकिंग सोडा और पानी का करें इस्तेमाल

Baking Soda For Grease, Grease Cleaning Hacks
लाइफस्टाइल

Why No Wall Clocks In Hotel Rooms: होटल के कमरों में क्यों नहीं होती दीवार घड़ी? आराम से लेकर नींद तक जुड़ी हैं वजहें

know why no wall clocks in hotel rooms
लाइफस्टाइल

Teej लुक में चार चांद लगाने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप मेकअप टिप्स फॉलो कर हों तैयार

Teej Makeup Tips, Teej Traditional Makeup
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.