Teej लुक में चार चांद लगाने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप मेकअप टिप्स फॉलो कर हों तैयार

Teej 2026 के लिए Step by step Makeup Look/ image credit youtube/PriyaDeep/ swatibhambra
Teej Makeup Look: तीज के दिन महिलाएं हरी साड़ी पहनने के साथ ही सोलह श्रृंगार करके तैयार होती हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल हरियाली तीज की तृतीया तिथि 14 अगस्त को शाम 6:46 मिनट से शुरू होकर 15 अगस्त को शाम 5:28 मिनट पर समाप्त होगी। इसलिए उदयातिथि के अनुसार, हरियाली तीज 15 अगस्त, शनिवार को ही मनाई जाएगी। ऐसे में अगर आप भी इस तीज पर ट्रेडिशनल लुक में तैयार होना चाहती हैं, तो यहां बताए गए स्टेप-बाय-स्टेप को फॉलो करके तैयार हो सकती हैं।
अच्छे मेकअप की शुरुआत अच्छे स्किन केयर से होती है, इसलिए मेकअप की शुरुआत करने से पहले CTM यानी क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करें।
बेस मेकअप को लंबे समय तक स्किन पर टिकाए रखने के साथ ही फाइन लाइन्स और पोर्स को ब्लर करने के लिए अपनी स्किन टाइप के अनुसार प्राइमर लगाएं।
अगर चेहरे पर काफी ज्यादा दाग-धब्बे हैं, तो इन्हें कलर करेक्ट करने के बाद पाउडर से सेट करें, जिससे यह बेस मेकअप के साथ मिक्स न हों।
कलर करेक्शन के बाद अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन लें और ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की मदद से इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें। इसके बाद आंखों के नीचे और फोरहेड पर थोड़ा सा कंसीलर लगाकर फेस को हाइलाइट करने के लिए ब्लेंड करें। इसके बाद पाउडर से सेट करें, जिससे बेस मेकअप क्रीज न हो।
बेस मेकअप करने के बाद अब फेस को डायमेंशन देने के लिए कंटूरिंग और ब्रोंजिंग करें। इसके बाद फेस शेप के अनुसार ब्लश लगाएं।
अब अपनी साड़ी से मैचिंग आईशैडो लगाने के बाद आईलाइनर, मस्कारा, फेक आईलैशेज और इनर कॉर्नर पर हाइलाइटर लगाकर आई मेकअप कंप्लीट करें। आप चाहें तो काजल भी लगा सकती हैं।
अब मेकअप को सेट करने के साथ ही लंबे समय तक चेहरे पर टिकाए रखने के लिए सेटिंग स्प्रे से सेट करें। इसके साथ ही चेहरे के हाई-पॉइंट्स पर हाइलाइटर लगाएं।
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