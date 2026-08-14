Teej लुक में चार चांद लगाने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप मेकअप टिप्स फॉलो कर हों तैयार

Teej Makeup Look: तीज के दिन महिलाएं हरी साड़ी पहनने के साथ ही सोलह श्रृंगार करके तैयार होती हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल हरियाली तीज की तृतीया तिथि 14 अगस्त को शाम 6:46 मिनट से शुरू होकर 15 अगस्त को शाम 5:28 मिनट पर समाप्त होगी। इसलिए उदयातिथि के अनुसार, हरियाली तीज 15 अगस्त, शनिवार को ही मनाई जाएगी। ऐसे में अगर आप भी इस तीज पर ट्रेडिशनल लुक में तैयार होना चाहती हैं, तो यहां बताए गए स्टेप-बाय-स्टेप को फॉलो करके तैयार हो सकती हैं।