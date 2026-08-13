15 अगस्त सेलिब्रेशन के लिए बनाएं ट्राई कलर मीठे, नमकीन और ड्रिंक्स, देखकर हर कोई करेगा तारीफ

नमकीन के अलावा मीठे के लिए आप ट्राई कलर तिरंगा केक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए केक को तीन लेयर में तैयार करें। ऊपर या एक लेयर में केसरिया रंग के लिए ऑरेंज फ्लेवर, बीच में सफेद रंग के लिए क्रीम और नीचे हरे रंग के लिए पिस्ता या ग्रीन फ्रॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। केक को बहुत ज्यादा सजाने के बजाय सिंपल रखें, ताकि तीनों रंग साफ नजर आएं।