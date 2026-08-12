Cleaning Hacks: घर को लंबे समय तक साफ रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान टिप्स

घर की सफाई ऊपर से नीचे की तरफ करना सही होता है। इससे ऊपर की गंदगी नीचे गिर जाती है और नीचे की सफाई करते समय साफ हो जाती है। वहीं, अगर नीचे की सफाई पहले कर ली जाए तो ऊपर की सफाई करने के बाद नीचे फिर से गंदगी हो जाती है। इसलिए पहले पंखे, अलमारी के ऊपर का हिस्सा, खिड़की की चौखट और ऊंची जगहों पर जमी धूल साफ करें। इसके बाद टेबल, कुर्सी और दूसरी चीजों की सफाई करें और सबसे आखिर में फर्श साफ करें।