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क्या ठंडे पानी से नहाना सभी के लिए सुरक्षित है? जानें इसके फायदे और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए 

Cold Shower Benefits: नॉर्मल या गर्म पानी के बजाय ठंडे पानी से नहाने से क्या फायदे होते हैं और इसे कैसे शुरू करना चाहिए, आइए जानते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Aug 12, 2026

Cold Shower Benefits In Hindi, Cold Water Bath Benefits In Hindi

Cold Shower Benefits/ image credit freepik

Cold Water Bath Benefits: ठंडे पानी से नहाना सोशल मीडिया पर इन दिनों हेल्थ और फिटनेस के लिए अच्छा माना जा रहा है। इसे लेकर दावा किया जाता है कि ठंडा पानी सर्कुलेशन बेहतर करने, फोकस बढ़ाने, मूड में सुधार और वर्कआउट के बाद रिकवरी में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कि ठंडे पानी से नहाने के क्या संभावित फायदे हो सकते हैं, इसे कैसे शुरू किया जा सकता है और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए।

ठंडे पानी से नहाने के क्या फायदे हो सकते हैं?

सर्कुलेशन बेहतर करने में मदद

ठंडा पानी शरीर पर पड़ने से शरीर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है। इस दौरान रक्त का प्रवाह शरीर के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ जाता है। इससे ब्लड फ्लो बेहतर हो सकता है और शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

फोकस बढ़ाने में मदद

ठंडे पानी का अचानक संपर्क शरीर को सतर्क कर सकता है। इससे व्यक्ति को अधिक जागरूक और मानसिक रूप से स्पष्ट महसूस हो सकता है।

वर्कआउट के बाद रिकवरी में मदद

ठंडे पानी से नहाना या ठंडे पानी में शरीर को डुबोना वर्कआउट के बाद मांसपेशियों में होने वाले दर्द और अकड़न को कम करने में मदद कर सकता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, ठंडे पानी में शरीर को डुबोने से एक्सरसाइज के बाद होने वाली मांसपेशियों की क्षति की मात्रा कम हो सकती है, जिससे कम दर्द और थोड़े समय में बेहतर शारीरिक प्रदर्शन में मदद मिल सकती है।

मूड और थकान पर असर

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, ठंडे पानी की थेरेपी से मूड बेहतर करने और थकान कम करने में मदद मिल सकती है।

ठंडे पानी से नहाने का सही तरीका क्या है?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, सीधे बहुत ठंडे पानी में नहाने के बजाय धीरे-धीरे शरीर को ठंडे तापमान का आदी बनाना बेहतर है। शुरुआत में सामान्य या गुनगुने पानी से नहाएं और फिर धीरे-धीरे तापमान कम करें।

क्या हर किसी के लिए ठंडे पानी से नहाना सुरक्षित है?

ठंडे पानी से नहाना स्वस्थ लोगों के लिए सामान्य तौर पर सुरक्षित हो सकता है, लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए सही नहीं है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, जिन लोगों को हार्ट डिजीज या कोई अन्य हार्ट कंडीशन है, उन्हें ठंडे पानी से नहाने से सावधान रहना चाहिए। अचानक ठंडे पानी के संपर्क में आने से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ सकता है और अनियमित हार्टबीट का खतरा हो सकता है। वहीं मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, बहुत ठंडे पानी में अचानक डुबकी लगाने से सांस तेज होना, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ना जैसी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा ठंडे वातावरण में लंबे समय तक रहने से हाइपोथर्मिया या फ्रॉस्टबाइट का खतरा भी हो सकता है। इसलिए ठंडे पानी में जाने से पहले हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह जरुर लें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

12 Aug 2026 10:47 am

Published on:

12 Aug 2026 10:47 am

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