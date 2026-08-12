क्या ठंडे पानी से नहाना सभी के लिए सुरक्षित है? जानें इसके फायदे और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए 

ठंडे पानी से नहाना स्वस्थ लोगों के लिए सामान्य तौर पर सुरक्षित हो सकता है, लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए सही नहीं है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, जिन लोगों को हार्ट डिजीज या कोई अन्य हार्ट कंडीशन है, उन्हें ठंडे पानी से नहाने से सावधान रहना चाहिए। अचानक ठंडे पानी के संपर्क में आने से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ सकता है और अनियमित हार्टबीट का खतरा हो सकता है। वहीं मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, बहुत ठंडे पानी में अचानक डुबकी लगाने से सांस तेज होना, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ना जैसी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा ठंडे वातावरण में लंबे समय तक रहने से हाइपोथर्मिया या फ्रॉस्टबाइट का खतरा भी हो सकता है। इसलिए ठंडे पानी में जाने से पहले हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह जरुर लें।