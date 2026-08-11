प्राइवेट आइलैंड, करोड़ों की प्रॉपर्टी और लग्जरी कारों की मालकिन हैं Jacqueline Fernandez

जैकलीन फर्नांडीज ने कथित तौर पर मुंबई के जुहू में करीब 7 करोड़ रुपये का शानदार 5-BHK डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीदा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रॉपर्टी का संबंध पहले प्रियंका चोपड़ा से भी रहा है, जो निक जोनस से शादी से पहले यहां रहती थीं। इसके अलावा, साल 2023 में खबरें आई थीं कि अभिनेत्री ने मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल में भी एक प्रीमियम घर खरीदा है। Housing के मुताबिक, यह रेजिडेंस नवरोज बिल्डिंग में स्थित है, जहां स्पेशियस 3-BHK और 4-BHK अपार्टमेंट मौजूद हैं।