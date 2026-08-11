11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

प्राइवेट आइलैंड, करोड़ों की प्रॉपर्टी और लग्जरी कारों की मालकिन हैं Jacqueline Fernandez

Jacqueline Fernandez Luxury Lifestyle: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज का नाम लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाली अभिनेत्रियों में आता है। ऐसे में आइए जानते हैं एक्ट्रेस के पास प्राइवेट आइलैंड, करोड़ों की प्रॉपर्टी और लग्जरी कारों समेत क्या-क्या है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Aug 11, 2026

Jacqueline Fernandez Private Island, Jacqueline Fernandez Luxury Cars

Jacqueline Fernandez/ image credit instagram/ jacquelienefernandez

Jacqueline Fernandez Birthday: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) आज 11 अगस्त 2026 को अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं। फिल्मों में अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज से पहचान बनाने वाली जैकलीन फर्नांडीज अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। प्राइवेट आइलैंड से लेकर करोड़ों के आलीशान अपार्टमेंट और लग्जरी कारों तक, एक्ट्रेस एक शानदार लाइफस्टाइल जीती हैं। आइए, जैकलीन के जन्मदिन के मौके पर जानते हैं कि उनके पास कौन-कौन सी महंगी और लग्जरी चीजें हैं।

प्राइवेट आइलैंड की मालकिन हैं जैकलीन

जैकलीन फर्नांडीज की लग्जरी लाइफस्टाइल में प्राइवेट आइलैंड भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेत्री ने 2012 में श्रीलंका के दक्षिणी तट से दूर एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा था। बताया जाता है कि यह आइलैंड करीब 4 एकड़ में फैला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह आइलैंड श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट कप्तान कुमार संगकारा के प्राइवेट आइलैंड के करीब स्थित है।

लग्जरी घरों की मालकिन हैं जैकलीन

जैकलीन फर्नांडीज ने कथित तौर पर मुंबई के जुहू में करीब 7 करोड़ रुपये का शानदार 5-BHK डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीदा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रॉपर्टी का संबंध पहले प्रियंका चोपड़ा से भी रहा है, जो निक जोनस से शादी से पहले यहां रहती थीं। इसके अलावा, साल 2023 में खबरें आई थीं कि अभिनेत्री ने मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल में भी एक प्रीमियम घर खरीदा है। Housing के मुताबिक, यह रेजिडेंस नवरोज बिल्डिंग में स्थित है, जहां स्पेशियस 3-BHK और 4-BHK अपार्टमेंट मौजूद हैं।

रेस्टोरेंट बिजनेस में भी आजमाया हाथ

फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट्स के अलावा जैकलीन फर्नांडीज ने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी कदम रखा है। साल 2017 में उन्होंने सेलिब्रिटी शेफ दर्शन मुनिदासा (Dharshan Munidasa) के साथ पार्टनरशिप कर श्रीलंका के कोलंबो में Kaema Sutra नाम का रेस्टोरेंट लॉन्च किया था। इसके एक साल बाद उन्होंने मुंबई के बांद्रा में Pali Thai रेस्टोरेंट शुरू किया, जिसमें उनकी पार्टनर रेस्टोरेंट कारोबारी और उनकी दोस्त मिशाली सांघनी थीं।

जैकलीन फर्नांडीज का लग्जरी कार कलेक्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैकलीन फर्नांडीज के पास Mercedes-Maybach S500, Hummer H2, BMW 5 Series और Jeep Compass जैसी प्रीमियम गाड़ियां एक्ट्रेस के कार कलेक्शन में शामिल रही हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 08:21 pm

Published on:

11 Aug 2026 08:21 pm

Hindi News / Lifestyle News / प्राइवेट आइलैंड, करोड़ों की प्रॉपर्टी और लग्जरी कारों की मालकिन हैं Jacqueline Fernandez

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Monsoon में कुछ स्पेशल खाने का है मन? Chef Ranveer Brar और Nisha Madhulika की ये रेसिपीज करें ट्राई

Chef Ranveer Brar Idli Curry, Nisha Madhulika Nargisi Kofta
लाइफस्टाइल

लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहने से हो सकता है ‘ऑफिस चेयर बट’? जानें इसमें क्या होता है और कैसे बचा जा सकता है  

Long Sitting Side Effects, Glute Exercises
लाइफस्टाइल

ये बातें जान लेंगे तो ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा सड़क पर ड्राइव करना

Traffic Signs In India, Road Lines Meaning In Hindi
लाइफस्टाइल

फेस्टिव सीजन 2026 में अलग दिखने के लिए ट्राई करें लेजी पल्लु स्टाइल साड़ी, मिलेगा एलिगेंट लुक

Traditional Saree Look, Latest Saree Trends
लाइफस्टाइल

Dark Circles: आंखों के नीचे दिखने लगे हैं काले घेरे? डेली रूटीन में इन आसान टिप्स को करें शामिल

Aankhon Ke Neeche Kaale Ghere, Dark Circles Ke Gharelu Upay
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.