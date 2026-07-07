Kriti Sanon ने क्यों करवाया Egg Freezing? जानिए क्या है यह प्रोसेस, कैसे होता है और किन भारतीय सेलिब्रिटीज ने चुना यह विकल्प

Egg Freezing की प्रक्रिया और भारतीय अभिनेत्रियां (Photo- patrika)
Kriti Sanon Egg Freezing: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने हाल ही में खुलासा किया कि फिल्म मिमी की तैयारी के दौरान उन्होंने अपने Eggs Freeze करवाए थे। फिल्म की कहानी एक सरोगेट मां के इर्द-गिर्द थी और इसकी तैयारी करते-करते उन्हें महिलाओं की फर्टिलिटी, उम्र और बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में काफी जानकारी मिली। इसी दौरान उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए एग फ्रीजिंग का फैसला लिया।
कृति का यह खुलासा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आजकल कई महिलाएं शादी या मां बनने में देरी होने पर अपनी फर्टिलिटी को सुरक्षित रखने के लिए इस विकल्प पर विचार कर रही हैं। लेकिन क्या एग फ्रीजिंग हर महिला के लिए जरूरी है? यह कैसे होता है और क्या इससे भविष्य में मां बनना तय हो जाता है? आइए जानते हैं।
एग फ्रीजिंग को मेडिकल भाषा में Oocyte Cryopreservation कहा जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है, जिसमें महिला के स्वस्थ अंडों (Eggs) को निकालकर बेहद कम तापमान (लगभग -196°C) पर सुरक्षित रखा जाता है। बाद में जब महिला मां बनने का फैसला करती है, तब इन्हें पिघलाकर IVF (In Vitro Fertilization) की मदद से इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट (ACOG) और अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन (ASRM) के अनुसार, एग फ्रीजिंग उन महिलाओं के लिए एक विकल्प हो सकता है जो भविष्य के लिए अपनी प्रजनन क्षमता (Fertility) को सुरक्षित रखना चाहती हैं।
यह प्रक्रिया आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों में पूरी होती है।
एग फ्रीजिंग भविष्य में प्रेग्नेंसी की संभावना बढ़ा सकता है, लेकिन इसकी कोई 100% गारंटी नहीं होती। सफलता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे एग फ्रीजिंग के समय महिला की उम्र, फ्रीज किए गए अंडों की संख्या और गुणवत्ता और IVF की सफलता साथ ही महिला की कुल स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। यही वजह है कि डॉक्टर इसे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं, न कि भविष्य की निश्चित प्रेग्नेंसी।
जो फिलहाल शादी या प्रेग्नेंसी की योजना नहीं बना रही हैं। जिनका कैंसर का इलाज (जैसे कीमोथेरेपी) शुरू होने वाला हो। जिनमें समय से पहले ओवरी की क्षमता कम होने का खतरा हो। जो भविष्य के लिए अपनी फर्टिलिटी सुरक्षित रखना चाहती हैं। हालांकि, यह फैसला हर महिला के लिए अलग हो सकता है और इसे हमेशा फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह के बाद ही लेना चाहिए।
एग फ्रीजिंग को लेकर भारत में कई सेलिब्रिटीज खुलकर अपनी बात रख चुकी हैं।
पहले एग फ्रीजिंग सिर्फ मेडिकल कारणों तक सीमित था, लेकिन अब कई महिलाएं करियर, सही समय पर परिवार शुरू करने की योजना और व्यक्तिगत पसंद के कारण भी इसे चुन रही हैं।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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