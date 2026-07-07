Kriti Sanon ने क्यों करवाया Egg Freezing? जानिए क्या है यह प्रोसेस, कैसे होता है और किन भारतीय सेलिब्रिटीज ने चुना यह विकल्प

एग फ्रीजिंग भविष्य में प्रेग्नेंसी की संभावना बढ़ा सकता है, लेकिन इसकी कोई 100% गारंटी नहीं होती। सफलता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे एग फ्रीजिंग के समय महिला की उम्र, फ्रीज किए गए अंडों की संख्या और गुणवत्ता और IVF की सफलता साथ ही महिला की कुल स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। यही वजह है कि डॉक्टर इसे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं, न कि भविष्य की निश्चित प्रेग्नेंसी।