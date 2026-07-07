Bone Cancer का खतरा किन लोगों में ज्यादा होता है? American Cancer Society ने बताए बड़े Risk Factors

American Cancer Society का कहना है कि Bone Cancer एक दुर्लभ बीमारी है और इसके अधिकांश मामलों को रोका नहीं जा सकता क्योंकि कई Risk Factors व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होते। वहीं National Cancer Institute के अनुसार, जोखिम कारकों की जानकारी होने से बीमारी की जल्द पहचान और समय पर इलाज में मदद मिल सकती है। अगर लंबे समय तक हड्डियों का दर्द बना रहे या ऊपर बताए गए संकेत दिखाई दें, तो स्वयं अनुमान लगाने के बजाय ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ या ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह लेना सबसे सुरक्षित कदम है।