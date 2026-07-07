Stable Angina क्या है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कैसे 5 मिनट तक रहने वाला सीने का दर्द दे सकता है बड़ी बीमारी का संकेत

यह खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दिल की बीमारी का एक बड़ा लक्षण है। जब हमारे दिल की नसों में थोड़ा बहुत ब्लॉकेज या कचरा (plaque) जमा हो जाता है, तो दिल तक खून का दौरा थोड़ा कम हो जाता है। आम दिनों में जब आप आराम कर रहे होते हैं, तब तो दिल को पूरा खून मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही आप कोई मेहनत का काम करते हैं (जैसे दौड़ना या सीढ़ियां चढ़ना), तो दिल को ज्यादा खून और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नसें पतली होने के कारण जब दिल को पूरा खून नहीं मिल पाता, तो वह दर्द के जरिए इशारा करता है। इसी को स्टेबल एंजाइना कहते हैं।