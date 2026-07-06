सीने में दर्द ही नहीं, इन 7 संकेतों से भी हो सकता है Heart Attack! AHA से जानिए क्या है Myocardial Infarction

Heart Attack Symptoms: अक्सर जब हार्ट अटैक की बात होती है तो सबसे पहले तेज सीने के दर्द की तस्वीर दिमाग में आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर हार्ट अटैक एक जैसा नहीं होता? कई लोगों में इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि वे उन्हें गैस, थकान या बदहजमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।