सीने में दर्द ही नहीं, इन 7 संकेतों से भी हो सकता है Heart Attack! AHA से जानिए क्या है Myocardial Infarction

हार्ट अटैक (Myocardial Infarction) के शुरुआती लक्षण और चेतावनी संकेत (photo- freepik)
Heart Attack Symptoms: अक्सर जब हार्ट अटैक की बात होती है तो सबसे पहले तेज सीने के दर्द की तस्वीर दिमाग में आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर हार्ट अटैक एक जैसा नहीं होता? कई लोगों में इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि वे उन्हें गैस, थकान या बदहजमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।
American Heart Association (AHA) और NCBI Bookshelf (StatPearls) के अनुसार, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (Myocardial Infarction) यानी हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय तक खून पहुंचाने वाली किसी कोरोनरी धमनी में अचानक रुकावट आ जाती है। इससे हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और अगर समय पर इलाज न मिले तो दिल के उस हिस्से को स्थायी नुकसान हो सकता है।
आसान भाषा में समझें तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (Myocardial Infarction) वही स्थिति है जिसे आमतौर पर हार्ट अटैक कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण धमनियों में फैट और कोलेस्ट्रॉल की परत (प्लाक) का जमा होना है। जब यह प्लाक फटती है, तो वहां खून का थक्का बन सकता है, जो रक्त प्रवाह को रोक देता है।
हर बार तेज दर्द नहीं होता। कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे सीने पर कोई भारी चीज रख दी गई हो।
अगर दर्द सिर्फ सीने तक सीमित न रहकर शरीर के इन हिस्सों तक पहुंचे, तो इसे नजरअंदाज न करें।
बिना ज्यादा मेहनत किए सांस लेने में दिक्कत होना भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है।
अगर सामान्य तापमान में भी अचानक ठंडा पसीना आने लगे, तो यह चेतावनी का संकेत हो सकता है।
कुछ लोगों, खासकर महिलाओं में, हार्ट अटैक के दौरान मतली, पेट में बेचैनी या उल्टी की शिकायत हो सकती है।
अगर बिना किसी खास वजह के कई दिनों से बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, तो इसे भी हल्के में न लें।
रक्त प्रवाह प्रभावित होने पर चक्कर आना या अचानक कमजोरी महसूस होना भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है।
रिसर्च के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, बढ़ती उम्र और परिवार में हृदय रोग का इतिहास हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ा सकते हैं।
अगर सीने में दर्द या दबाव 5 मिनट से ज्यादा रहे, दर्द शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैलने लगे, सांस लेने में परेशानी हो या ठंडा पसीना और मतली जैसे लक्षण साथ दिखाई दें, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें। ऐसे मामलों में देर करना खतरनाक हो सकता है।
American Heart Association (AHA) की वैज्ञानिक गाइडलाइन और NCBI Bookshelf (StatPearls) के अनुसार, हार्ट अटैक के लक्षण हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। इसलिए केवल तेज सीने के दर्द का इंतजार करना सही नहीं है। शुरुआती संकेतों को पहचानकर समय पर इलाज शुरू करने से हृदय को होने वाले गंभीर नुकसान और मृत्यु के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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