Sumona Chakravarti Health: सुमोना चक्रवर्ती की एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी; महिलाओं की बच्चेदानी में होने वाली इस बीमारी के लक्षण जानिए

हर महीने पीरियड्स के दौरान महिलाओं के गर्भाशय के अंदर एक परत बनती है। लेकिन इस बीमारी में वो परत बच्चेदानी के अंदर न बनकर, उसके बाहर यानी अंडकोष या पेट के दूसरे हिस्सों में फैलने लगती है। अब दिक्कत ये होती है कि पीरियड्स के दिनों में ये बाहर फैली हुई परत भी टूटती है, पर इस खून को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। इस वजह से अंदर ही अंदर खून जमा होने लगता है, जिससे भयंकर दर्द और गांठें बनने लगती हैं।