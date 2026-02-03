Endometriosis Symptoms: 19 करोड़ महिलाएं हैं इस बीमारी की शिकार! कहीं आप भी तो नहीं कर रहीं शरीर के इन इशारों को अनदेखा?

Endometriosis Symptoms: एंडोमेट्रियोसिस एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है, जो दुनियाभर में लाखों महिलाओं को प्रभावित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, यह बीमारी प्रजनन आयु की लगभग 10% महिलाओं यानी करीब 19 करोड़ महिलाओं में पाई जाती है। इसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत जैसी कोशिकाएं शरीर के दूसरे हिस्सों में बढ़ने लगती हैं, जहां उनका होना सामान्य नहीं होता। इससे सूजन, दर्द और अंदरूनी घाव (स्कार टिश्यू) बन जाते हैं।