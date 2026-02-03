Heart Attack: महिलाओं से 10 साल पहले ही फेल हो सकता है पुरुषों का दिल! नई रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

Heart Attack: आपने कभी यह सुना है कि उसका दिल जल्दी बूढ़ा हो गया? जाहिर सी बात है कि आपने नहीं ही सुना होगा, तो अब सुन लीजिए। जी हां, पुरुषों का दिल महिलाओं की तुलना में जल्दी बूढ़ा होता है। इस बात को यहां से समझिए कि पुरुषों में जितना ज्यादा हार्ट अटैक आता है, क्या उतना महिलाओं में आता है? नहीं ना! तो सबसे बड़ा अंतर तो आप यहीं से समझ सकते हैं। अब इसके पीछे का विज्ञान जानते हैं।