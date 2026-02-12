12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Soya for Men Health: क्या सोया चंक्स खाने से पुरुषों की छाती महिलाओं जैसी हो जाती है? डॉक्टर ने बताया सच

Soya for Men Health: क्या सोया खाने से पुरुषों में हार्मोन बदल जाते हैं? क्या सच में पुरुषों में छाती का बढ़ने की समस्या हो सकती है? एक्सपर्ट ने बताया पूरा सच और क्यों सोया है प्रोटीन का पावरहाउस।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 12, 2026

Soya for Men Health

Soya for Men Health (photo- gemini ai)

Soya for Men Health: आजकल फिटनेस और डाइट को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। खासकर पुरुषों के बीच एक आम धारणा है कि सोया खाने से शरीर में फेमिनिन यानी महिला जैसे बदलाव आने लगते हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि सोया खाने से पुरुषों में छाती का बढ़ने की समस्या हो सकती है। लेकिन गैस्ट्रो और लीवर विशेषज्ञ डॉ. शुभम वत्स्य का कहना है कि यह सिर्फ एक मिथक है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

सोया से हार्मोन बिगड़ते हैं? सच क्या है

डॉ. वत्स्य बताते हैं कि सोया को लेकर डर की वजह उसमें मौजूद आइसोफ्लेवोन्स हैं। ये पौधों में पाए जाने वाले एक तरह के फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये शरीर में महिला हार्मोन एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं और पुरुषों के हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साफ कहते हैं कि ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सोया खाने से पुरुषों में एस्ट्रोजन बढ़ता है या छाती का आकार बढ़ता है। उनके अनुसार, सोया से पुरुषों में छाती का बढ़ने की समस्या नहीं होती है, न ही यह पुरुषों के हार्मोन को नुकसान पहुंचाता है। पुरुष इसे रोज खा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है।

शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत

जो लोग शाकाहारी हैं या प्लांट-बेस्ड डाइट लेते हैं, उनके लिए शरीर की जरूरत के सभी जरूरी अमीनो एसिड पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सोया बहुत काम का साबित होता है क्योंकि यह कम्प्लीट प्रोटीन है। यानी इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। डॉ. वत्स्य के अनुसार, सोया सस्ता, आसानी से मिलने वाला और शरीर के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन स्रोत है। यही वजह है कि एथलीट, फिटनेस प्रेमी और हेल्थ कॉन्शियस लोग इसे अपने आहार में शामिल करते हैं।

सोया चंक्स बनाम पनीर

भारतीय घरों में पनीर और सोया चंक्स दोनों ही लोकप्रिय प्रोटीन स्रोत हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि सोया चंक्स में पनीर की तुलना में ज्यादा प्रोटीन होता है। सोया चंक्स दरअसल सोयाबीन से तेल निकालने के बाद बची सामग्री से बनाए जाते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इन्हें कई तरह की डिश में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

रोज खा सकते हैं सोया?

डॉक्टरों का कहना है कि सोया को रोजाना डाइट में शामिल करना सुरक्षित है। यह मांसपेशियों को मजबूत रखने, शरीर को जरूरी पोषण देने और हेल्दी रहने में मदद कर सकता है।

ये भी पढ़ें

Obesity Infection Risk: मोटापा होने पर साधारण संक्रमण भी बन सकता है जानलेवा! स्टडी में खुलासा
स्वास्थ्य
Obesity Infection Risk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Feb 2026 05:54 pm

Hindi News / Health / Soya for Men Health: क्या सोया चंक्स खाने से पुरुषों की छाती महिलाओं जैसी हो जाती है? डॉक्टर ने बताया सच

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

सावधान! भारत में 21 करोड़ लोग निशाने पर, टॉप 10 डायबिटीज स्टेट में MP की डरावनी एंट्री

Diabetes Reversible Episode 2 Patrika Series
Patrika Special News

Human Body after Death: मौत के बाद भी तुरंत बंद नहीं होता शरीर! जानिए कौन सा अंग कब तक रहता है जिंदा

Human Body after Death
स्वास्थ्य

Obesity Infection Risk: मोटापा होने पर साधारण संक्रमण भी बन सकता है जानलेवा! स्टडी में खुलासा

Obesity Infection Risk
स्वास्थ्य

Kissing Benefits for Health: सिर्फ प्यार नहीं… किस करने से मिलते हैं ये 8 जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स

Kissing Benefits for Health
स्वास्थ्य

Chikungunya Vaccine: अब बैक्टीरिया बचाएगा आपको चिकनगुनिया के दर्द से, वैज्ञानिकों ने बनाई ये अनोखी वैक्सीन

Chikungunya Vaccine
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.