Soya for Men Health: क्या सोया चंक्स खाने से पुरुषों की छाती महिलाओं जैसी हो जाती है? डॉक्टर ने बताया सच

डॉ. वत्स्य बताते हैं कि सोया को लेकर डर की वजह उसमें मौजूद आइसोफ्लेवोन्स हैं। ये पौधों में पाए जाने वाले एक तरह के फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये शरीर में महिला हार्मोन एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं और पुरुषों के हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साफ कहते हैं कि ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सोया खाने से पुरुषों में एस्ट्रोजन बढ़ता है या छाती का आकार बढ़ता है। उनके अनुसार, सोया से पुरुषों में छाती का बढ़ने की समस्या नहीं होती है, न ही यह पुरुषों के हार्मोन को नुकसान पहुंचाता है। पुरुष इसे रोज खा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है।