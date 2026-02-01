केएमसीआरआई ने क्षेत्रीय कैंसर केंद्र और पीईटी-सीटी स्कैनर की मांग रखी

200 करोड़ रुपए के क्षेत्रीय कैंसर केंद्र सहित आधुनिक मशीनें स्थापित करने का प्रस्ताव

बढ़ते कैंसर मरीजों और उन्नत इलाज सुविधाओं की जरूरत को देखते हुए कर्नाटक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट (केएमसीआरआई) ने अपने परिसर में क्षेत्रीय कैंसर केंद्र स्थापित करने और पीईटी-सीटी स्कैनिंग मशीन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। संस्थान ने राज्य बजट से पहले यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्रीय कैंसर केंद्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही कैंसर रोगियों के बेहतर उपचार के लिए नई लिनैक मशीन और पीईटी-सीटी स्कैनर की भी मांग की गई है। केएमसीआरआई निदेशक डॉ. ईश्वर होसमानी के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध लिनैक मशीन छह जिलों से आने वाले कैंसर मरीजों के उपचार में उपयोग हो रही है, जिसकी अवधि अगले वर्ष समाप्त होने वाली है। ऐसे में नई मशीन और आधुनिक स्कैनिंग सुविधा अत्यंत आवश्यक है।