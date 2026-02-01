संपत्ति पंजीकरण में फर्जीवाड़े के बढ़ते मामले, मालिकों में चिंता

बेलगावी जिले में संपत्ति पंजीकरण के दौरान जमीन मालिकों के नाम पर फर्जी व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्री कराने के मामले सामने आने के बाद जमीन और मकान मालिकों में चिंता बढ़ गई है। हाल के घटनाक्रमों ने संपत्ति की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, कुछ मामलों में जालसाज असली मालिक बनकर फर्जी दस्तावेजों और नकली पहचान पत्रों के आधार पर जमीन की बिक्री कर रहे हैं। खानापुर में हाल ही में ऐसा मामला सामने आया, जहां मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमीन का सौदा कर दिया गया। पुलिस जांच में यह आशंका भी जताई जा रही है कि जमीन माफिया संगठित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर कानूनी प्रक्रियाओं की खामियों का फायदा उठा रहे हैं। इसी कड़ी में हुक्केरी क्षेत्र में एक भूमि हड़पने के मामले में उप-पंजीयक और एक बॉन्ड राइटर की गिरफ्तारी भी की गई है।