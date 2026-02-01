डिजिटल युग में नई पहचान गढ़ने की चुनौती से जूझता रेडियो

आधुनिक तकनीक के साथ ढालने की चुनौती

निजी एफएम चैनलों ने भी युवाओं को जोडऩे की कोशिश की, लेकिन डिजिटल मनोरंजन के मुकाबले वह प्रभाव स्थायी रूप से नहीं बना सके। अब चुनौती यह है कि रेडियो आधुनिक तकनीक के साथ खुद को कैसे ढाले। पॉडकास्ट, ऑनलाइन रेडियो और डिजिटल स्ट्रीमिंग इसके नए रूप बनकर उभर रहे हैं। विश्व रेडियो दिवस ऐसे समय में मनाया जा रहा है, जब यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या रेडियो केवल इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा, या नई तकनीक के सहारे फिर से अपनी जगह बनाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरलता को आधुनिक मंचों के साथ जोड़ ले, तो उसकी आवाज अभी लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी।