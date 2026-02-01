12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

चालुक्यकालीन स्थापत्य की अद्भुत छाप लिए उणकल का चन्द्र्रमौलेश्वर मंदिर, आस्था और इतिहास का संगम

दीवारों पर उकेरी गई देवी-देवताओं की आकर्षक प्रतिमाएंमहाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उत्तर कर्नाटक के प्रमुख शिवधामों में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ती है। उणकल क्षेत्र में स्थित प्राचीन चंद्रमौलेश्वर मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि अपनी भव्य स्थापत्य कला के कारण भी शहर की ऐतिहासिक पहचान बना हुआ है। मंदिर की संरचना [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Feb 12, 2026

हुब्बल्ली के उणकल स्थित ऐतिहासिक चंद्रमौलेश्वर मंदिर का भव्य दृश्य, जो चालुक्यकालीन स्थापत्य कला की पहचान है।

हुब्बल्ली के उणकल स्थित ऐतिहासिक चंद्रमौलेश्वर मंदिर का भव्य दृश्य, जो चालुक्यकालीन स्थापत्य कला की पहचान है।

दीवारों पर उकेरी गई देवी-देवताओं की आकर्षक प्रतिमाएं
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उत्तर कर्नाटक के प्रमुख शिवधामों में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ती है। उणकल क्षेत्र में स्थित प्राचीन चंद्रमौलेश्वर मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि अपनी भव्य स्थापत्य कला के कारण भी शहर की ऐतिहासिक पहचान बना हुआ है। मंदिर की संरचना में चालुक्यकालीन स्थापत्य शैली की झलक स्पष्ट दिखाई देती है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग पहचान देती है। पत्थरों पर की गई महीन नक्काशी, मजबूत स्तंभ और मंदिर का पारंपरिक स्वरूप प्राचीन शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर लगभग एक हजार वर्ष पुराना है और समय-समय पर हुए जीर्णोद्धार के बावजूद इसकी मूल स्थापत्य शैली को सुरक्षित रखा गया है, जो आज भी दर्शकों को आकर्षित करती है।

झील किनारे आध्यात्मिक शांति
स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच मान्यता है कि यहां स्थापित भगवान शिव के चंद्रमौलेश्वर रूप के दर्शन से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार और श्रावण मास में यहां विशेष भीड़ देखी जाती है। उणकल झील के समीप स्थित यह मंदिर प्राकृतिक शांति से घिरा हुआ है। सुबह और शाम का वातावरण भक्तों को विशेष आध्यात्मिक अनुभव कराता है, इसलिए अनेक लोग यहां ध्यान और मानसिक शांति के लिए भी पहुंचते हैं।

आस्था और विरासत का जीवंत केंद्र
आज चंद्रमौलेश्वर मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि हुब्बल्ली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का जीवंत प्रतीक बन चुका है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में सुबह 4 से 6 बजे तक रुद्राभिषेक किया जाएगा। इस दिन मंदिर रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जाएगा और भस्म पूजा का भी आयोजन होगा। पूरा परिसर शिवभक्ति में डूबा रहेगा।

मंदिर की विशेषताएं
मंदिर के पुजारी सिद्धप्पा हुगार ने बताया कि मंदिर में दो शिवलिंग स्थापित हैं इसमें एक मुख्य एकमुखी शिवलिंग, जबकि पीछे स्थापित छोटा शिवलिंग चतुरमुखी स्वरूप में है। युगादि के दिन वर्ष में केवल एक बार सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती हैं, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित है। मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। सुबह 6 से 7 बजे तक नियमित पूजा होती है तथा प्रतिदिन सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे आरती होती है। प्रत्येक सोमवार को शाम 6 से 7 बजे तक पंचामृत अभिषेक किया जाता है। हमारे पूर्वज ही यहां पीढिय़ों से सेवा और पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं और मंदिर की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Feb 2026 07:54 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / चालुक्यकालीन स्थापत्य की अद्भुत छाप लिए उणकल का चन्द्र्रमौलेश्वर मंदिर, आस्था और इतिहास का संगम

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

केएमसीआरआई ने क्षेत्रीय कैंसर केंद्र और पीईटी-सीटी स्कैनर की मांग रखी

केएमसीआरआई
हुबली

संपत्ति पंजीकरण में फर्जीवाड़े के बढ़ते मामले, मालिकों में चिंता

संपत्ति हस्तांतरण के मामले बढ़े, जांच और सख्ती के निर्देश
हुबली

जमीन सौदों में फर्जीवाड़े की बढ़ती साजिश

जमीन के सौदे पारदर्शी और सुरक्षित हों
हुबली

डिजिटल युग में नई पहचान गढ़ने की चुनौती से जूझता रेडियो

हर वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है
हुबली

कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट: धारवाड़-दावणगेरे-शिवमोग्गा में सुबह-सुबह लोकायुक्त के छापों से मचा हड़कंप

लोकायुक्त कार्यालय
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.