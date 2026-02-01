चालुक्यकालीन स्थापत्य की अद्भुत छाप लिए उणकल का चन्द्र्रमौलेश्वर मंदिर, आस्था और इतिहास का संगम

मंदिर की विशेषताएं

मंदिर के पुजारी सिद्धप्पा हुगार ने बताया कि मंदिर में दो शिवलिंग स्थापित हैं इसमें एक मुख्य एकमुखी शिवलिंग, जबकि पीछे स्थापित छोटा शिवलिंग चतुरमुखी स्वरूप में है। युगादि के दिन वर्ष में केवल एक बार सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती हैं, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित है। मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। सुबह 6 से 7 बजे तक नियमित पूजा होती है तथा प्रतिदिन सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे आरती होती है। प्रत्येक सोमवार को शाम 6 से 7 बजे तक पंचामृत अभिषेक किया जाता है। हमारे पूर्वज ही यहां पीढिय़ों से सेवा और पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं और मंदिर की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं।