कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट: धारवाड़-दावणगेरे-शिवमोग्गा में सुबह-सुबह लोकायुक्त के छापों से मचा हड़कंप

सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे

कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त अधिकारियों ने गुरुवार सुबह कर्नाटक के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई का मुख्य केंद्र धारवाड़, दावणगेरे और शिवमोग्गा रहे, जहां आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों में सरकारी अधिकारियों से जुड़े कई ठिकानों की तलाशी ली गई।

शिवमोग्गा में लोकायुक्त टीम ने सिविल डिवीजन के सहायक कार्यकारी अभियंता अर्जुन आर.एच. से जुड़ी संपत्तियों पर छापे मारे। विजयनगर और गोपालगौड़ा लेआउट स्थित उनके आवासों के अलावा सागर तालुक के आनंदपुरा के पास तलाले गांव में स्थित दो फार्महाउसों की भी जांच की गई, जो क्रमश: लगभग 2.5 और 4.5 एकड़ क्षेत्र में फैले बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने यहां से कई दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड कब्जे में लेकर जांच शुरू की।