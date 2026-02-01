डिसिप्लिन, एक्सरसाइज, और डाइट ही है 60 के बाद भी फिट और हेल्दी रहने का रामबाण?, जानिए क्या है एक्सपर्ट्स की राय

Fitness After 60: दौड़ती-भागती जिंदगी में लोगों के पास खुद के अलावा सबके लिए वक्त ही वक्त है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखना, ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आकर फिर मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करना और सो जाना, बस इसी के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। सुबह उठकर फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि अपनी फिटनेस पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पता।