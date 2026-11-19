निधि यादव पत्रिका डॉट कॉम में Health Content Writer के पद पर कार्यरत हैं। ये राजस्थान पत्रिका में पिछले 1.5 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने अलवर में राजीव गांधी अस्पताल के सरकारी प्रशिक्षण केंद्र से ANM का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके बाद उन्होंने राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय (RRBMU) से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वर्तमान में वे बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेज से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (MJMC) में न्यू मीडिया की पढ़ाई कर रही हैं। नर्सिंग की पृष्ठभूमि और पत्रकारिता के अनुभव के साथ वे खासतौर पर स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर काम कर रही हैं। निधि हेल्थ सेक्शन के लिए स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर लेख लिखती हैं। आसान भाषा में स्वास्थ्य जानकारियों को पाठकों तक पहुंचाना इनकी विशेषता है। ये बीमारियों के लक्षण, कारण, बचाव, महिलाओं की सेहत, पोषण, लाइफस्टाइल, मानसिक स्वास्थ्य, फिटनेस, मेडिकल रिसर्च और हेल्थ अवेयरनेस जैसे विषयों पर तथ्यात्मक और भरोसेमंद कंटेंट तैयार करती हैं। इनका उद्देश्य पाठकों तक ऐसी हेल्थ जानकारी पहुंचाना है, जो न सिर्फ सही और प्रमाणिक हो, बल्कि लोगों को आसानी से समझ में भी आए। किसी भी स्वास्थ्य विषय पर लेख तैयार करने से पहले ये विश्वसनीय मेडिकल संस्थानों और रिसर्च आधारित स्रोतों का अध्ययन करती हैं, ताकि पाठकों को तथ्यपरक और भरोसेमंद जानकारी मिल सके।