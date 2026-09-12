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Flat Feet: पैरों के तलवों में नहीं बन रहा आर्च? हो सकते हैं Pes Planus, जानें Mayo Clinic से इसके लक्षण और कारण

Flat Feet Cause: क्या आपके पैर के तलवे भी एकदम चपटे हैं? जानिए Mayo Clinic के अनुसार Flat Feet (सपाट पैर) के मुख्य लक्षण, कारण, दर्द से राहत पाने के उपाय।
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भारत

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Nidhi Yadav

Sep 12, 2026

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पैर के तलवे एकदम चपटे क्या किसी बीमारी का संकेत होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Flat Feet Symptoms: बचपन में हम सबने गीले पैरों से फर्श पर चलकर अपने पैरों की छाप जरूर देखी होगी। अगर आपने ध्यान दिया हो, तो ज्यादातर लोगों के पैर की छाप में बीच का हिस्सा थोड़ा खाली या मुड़ा हुआ दिखाई देता है। मेयो क्लिनिक के मुताबिक, पैर के नीचे के इसी घुमाव या मोड़ को मेडिकल की भाषा में 'आर्च' (Arch) कहा जाता है। लेकिन क्या आपके पैर का तलवा एकदम सपाट है और फर्श पर पूरी तरह चपटा टिकता है? अगर हां, तो इस स्थिति को फ्लैट फीट (Flat Feet) या 'पेस प्लानस' (Pes Planus) कहा जाता है। फ्लैट फीट एक बहुत ही आम समस्या है। कई बार यह बिना किसी दर्द के होती है, तो कई बार यह पैरों, टखनों और पीठ में तेज दर्द की वजह बन जाती है। आइए, बिल्कुल आसान और व्यावहारिक भाषा में समझते हैं कि फ्लैट फीट क्या है, यह क्यों होता है और इसके क्या संकेत हैं।

आखिर क्या होता है Flat Feet?

क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब इंसान खड़ा होता है और उसके पैरों के तलवों का निचला हिस्सा (आर्च) जमीन को पूरी तरह छूता है, तो उसे फ्लैट फीट कहते हैं। पैरों में, हड्डियों, मांसपेशियों और लिगामेंट्स (स्नायुबंधन) का एक ऐसा ढांचा होता है जो पैर के बीच में एक स्प्रिंग जैसा घुमाव (Arch) बनाता है। यह आर्च चलते, कूदते या दौड़ते समय हमारे शरीर का पूरा वजन संभालता है और झटके (Shock) को सोखने का काम करता है। लेकिन जब यह आर्च या तो बनता ही नहीं या समय के साथ कमजोर होकर गिर जाता है, तो तलवा पूरी तरह चपटा हो जाता है। सभी छोटे बच्चे जन्म से फ्लैट फीट के साथ ही पैदा होते हैं। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है और चलना सीखता है (लगभग 6 से 10 साल की उम्र तक), उसके पैरों में यह आर्च अपने आप विकसित हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में यह कभी नहीं बनता।

फ्लैट फीट के मुख्य लक्षण?

Flat Feet होने के मुख्य कारण

फ्लैट फीट दो तरह के होते हैं एक जो बचपन से ही होता है और दूसरा जो उम्र बढ़ने के साथ विकसित होता है। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं;

  • आनुवंशिक (Genetics)।
  • टेंडन की कमजोरी या चोट।
  • मोटापा (Obesity)
  • गठिया (Arthritis)।
  • डायबिटीज या नर्वस सिस्टम की बीमारी।
  • गर्भावस्था (Pregnancy)।

क्या इससे कोई बड़ी परेशानी हो सकती है?

अगर आपके फ्लैट फीट में दर्द नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर दर्द रहता है और आप इसका ध्यान नहीं रखते, तो शरीर का अलाइनमेंट (Alignment) बिगड़ जाता है। इससे पैर के अंगूठे में बनियन (Bunion), आर्च के नीचे की झिल्ली में सूजन (Plantar Fasciitis) और घुटने-कमर की समस्याएं बढ़ सकती हैं।

इससे बचाव के उपाय

  • सही जूतों का चुनाव।
  • आर्च सपोर्ट इंसर्ट (Custom Orthotics)।
  • पैरों की एक्सरसाइज।
  • वजन नियंत्रित रखें।
  • सिकाई और आराम करें।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Published on:

12 Sept 2026 05:00 pm

Hindi News / Health / Flat Feet: पैरों के तलवों में नहीं बन रहा आर्च? हो सकते हैं Pes Planus, जानें Mayo Clinic से इसके लक्षण और कारण

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