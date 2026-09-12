Flat Feet: पैरों के तलवों में नहीं बन रहा आर्च? हो सकते हैं Pes Planus, जानें Mayo Clinic से इसके लक्षण और कारण

Flat Feet Symptoms: बचपन में हम सबने गीले पैरों से फर्श पर चलकर अपने पैरों की छाप जरूर देखी होगी। अगर आपने ध्यान दिया हो, तो ज्यादातर लोगों के पैर की छाप में बीच का हिस्सा थोड़ा खाली या मुड़ा हुआ दिखाई देता है। मेयो क्लिनिक के मुताबिक, पैर के नीचे के इसी घुमाव या मोड़ को मेडिकल की भाषा में 'आर्च' (Arch) कहा जाता है। लेकिन क्या आपके पैर का तलवा एकदम सपाट है और फर्श पर पूरी तरह चपटा टिकता है? अगर हां, तो इस स्थिति को फ्लैट फीट (Flat Feet) या 'पेस प्लानस' (Pes Planus) कहा जाता है। फ्लैट फीट एक बहुत ही आम समस्या है। कई बार यह बिना किसी दर्द के होती है, तो कई बार यह पैरों, टखनों और पीठ में तेज दर्द की वजह बन जाती है। आइए, बिल्कुल आसान और व्यावहारिक भाषा में समझते हैं कि फ्लैट फीट क्या है, यह क्यों होता है और इसके क्या संकेत हैं।