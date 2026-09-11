जीभ के नीचे घाव या गांठ को न करें नजरअंदाज, हो सकता है Floor of the Mouth Cancer का संकेत

Floor of the Mouth Cancer: मुंह में कोई छोटा-मोटा छाला या घाव होना एक बहुत ही आम बात है। अक्सर हम इसे पेट की गर्मी, तीखा-मसालेदार खाना खाने या गलती से दांत कट जाने का नतीजा मानकर छोड़ देते हैं। हम बाजार से कोई भी जेल या क्रीम लाकर लगा लेते हैं और सोचते हैं कि यह दो-चार दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यह घाव या सूजन जीभ के ठीक नीचे वाले हिस्से में है और हफ्तों बीत जाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही, तो थोड़ा संभल जाने की जरूरत है। मेयो क्लिनिक के मुताबिक, जीभ के नीचे लगातार बना रहने वाला ऐसा घाव या गांठ फ्लोर ऑफ द माउथ कैंसर (Floor of the Mouth Cancer) का शुरुआती संकेत हो सकता है। यह मुंह के कैंसर का ही एक रूप है, जो जीभ के नीचे वाले हिस्से यानी मुंह के तलवे (Floor of the mouth) में पनपता है। शुरुआती दौर में अगर ध्यान दे दिया जाए, तो इसका इलाज बहुत आसान और कारगर होता है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और हमें कब सतर्क हो जाना चाहिए।