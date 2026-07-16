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Mouth Cancer: किन लोगों को ज्यादा होता है मुंह के कैंसर का ज्यादा खतरा, हेल्थलाइन से जानें बचने के उपाय

Mouth Cancer Cause: किन लोगों को होता है मुंह के कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा? मेयो क्लिनिक से जानिए वे उपाय जो आपको इस बीमारी से बचा सकते हैं।
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भारत

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Nidhi Yadav

Jul 16, 2026

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हमारी कुछ आदतें और लापरवाही मुंह का कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा देती हैं।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Mouth Cancer Symptoms: मुंह का कैंसर (Mouth Cancer) एक ऐसी बीमारी है जिसके मामले आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग मुंह में होने वाले छालों या दर्द को आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन जाता है।

हेल्थलाइन और मेयो क्लिनिक के मुताबिक, हमारी कुछ आदतें और लापरवाही इस कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर वक्त रहते इसके कारणों को समझ लिया जाए, तो इससे बचना काफी आसान है। आइए समझते हैं कि किन लोगों को मुंह के कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा होता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं।

इन लोगों को होता है मुंह के कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा

1. तंबाकू का सेवन करने वाले लोग- जो लोग गुटखा, खैनी, पान मसाला चबाते हैं या सिगरेट, बीड़ी और हुक्का पीते हैं, उन्हें मुंह के कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तंबाकू में मौजूद खतरनाक केमिकल मुंह की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं।

2. ज्यादा शराब पीने वाले- लगातार और भारी मात्रा में शराब का सेवन करने से भी मुंह के कैंसर का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। जो लोग तंबाकू और शराब दोनों का साथ में सेवन करते हैं, उनके लिए यह खतरा कई गुना ज्यादा हो जाता है।

3. धूप में ज्यादा रहने वाले- जिन लोगों का काम ऐसा है जिसमें उन्हें लंबे समय तक तेज धूप में रहना पड़ता है, उन्हें होंठों का कैंसर होने का खतरा रहता है। सूरज की खतरनाक अल्ट्रावॉयलेट (UV) किरणें होंठों को नुकसान पहुंचाती हैं।

4. कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग- जिन लोगों के शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत (इम्यूनिटी) किसी बीमारी या दवाई के कारण कमजोर हो जाती है, उन्हें भी इसका खतरा बना रहता है।

5. HPV वायरस से पीड़ित- ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) नाम का एक वायरस भी मुंह और गले के कैंसर की एक बड़ी वजह माना जाता है।

मुंह के कैंसर से बचने के मेयो क्लिनिक के आसान उपाय

मेयो क्लिनिक के अनुसार, आप अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव करके खुद को इस बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं;

तंबाकू को आज ही कहें अलविदा

अगर आप किसी भी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे तुरंत छोड़ दें। चाहे चबाने वाला तंबाकू हो या धुएं वाला, यह मुंह के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे छोड़ने से आपके शरीर में कैंसर का खतरा तेजी से कम होने लगता है।

शराब के सेवन पर लगाम लगाएं

अगर आप शराब पीते हैं, तो इसकी मात्रा बिल्कुल कम कर दें या इसे पूरी तरह छोड़ दें। कम शराब पीने से शरीर के अंदरूनी हिस्से सुरक्षित रहते हैं और कैंसर पनपने की आशंका घट जाती है।

होंठों को तेज धूप से बचाएं

जब भी आप तेज धूप में बाहर निकलें, तो अपने चेहरे और होंठों का खास ख्याल रखें। धूप से बचने के लिए चौड़ी पट्टी वाली टोपी पहनें और होंठों पर ऐसा लिप बाम या सनस्क्रीन लगाएं जो सूरज की किरणों से सुरक्षा देता हो।

मुंह की साफ-सफाई (ओरल हाइजीन) है जरूरी

रोजाना सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें। मुंह को साफ रखने से बैक्टीरिया नहीं पनपते। इसके अलावा, अगर आपके दांत नुकीले हैं या आपके लगाए हुए नकली दांत (डेंचर) मुंह में बार-बार चुभते हैं या घाव करते हैं, तो तुरंत डेंटिस्ट को दिखाकर उन्हें ठीक करवाएं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

16 Jul 2026 01:57 pm

Published on:

16 Jul 2026 01:56 pm

Hindi News / Health / Mouth Cancer: किन लोगों को ज्यादा होता है मुंह के कैंसर का ज्यादा खतरा, हेल्थलाइन से जानें बचने के उपाय

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