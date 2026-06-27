Pre-Diabetes के संकेत जो Diabetes बनने से पहले शरीर देता है, CDC और ADA से जानिए इसके शुरुआती लक्षण

राहत की बात यह है कि प्री-डायबिटीज को समय रहते रिवर्स किया जा सकता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को टाला जा सकता है। इसके लिए आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे पर जरूरी बदलाव करने होंगे। रोज कम से कम 30 मिनट की वॉक या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें और अपने वजन को कंट्रोल में रखें। खाने में मीठी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड को बाय-बाय कहें और उनकी जगह साबुत अनाज, ताजे फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर संतुलित डाइट लें। साथ ही, भरपूर नींद लें, तनाव से बचें और समय-समय पर अपनी जांच कराते रहें।