Heart Attack और Gas Pain में फर्क कैसे पहचानें? AHA की गाइडलाइन से समझिए अंतर

जब किसी को हार्ट अटैक आता है, तो सीने में सिर्फ दर्द ही नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा दबाव, जकड़न या भारीपन महसूस होने लगता है। सबसे खास बात यह है कि यह दर्द अक्सर सीने तक सीमित नहीं रहता; यह धीरे-धीरे आपके बाएं हाथ, कंधे, पीठ, गर्दन या जबड़े की तरफ फैलने लगता है। इसके साथ ही मरीज को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, अचानक ठंडे पसीने आने लगते हैं, मतली या उल्टी जैसा महसूस होता है और चक्कर आने के साथ शरीर में भारी कमजोरी छा जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि महिलाओं, बुजुर्गों और शुगर (मधुमेह) के मरीजों में ये लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं—उन्हें शायद तेज दर्द न हो, बल्कि सिर्फ सांस फूलना, बहुत ज्यादा थकान, मतली या पीठ दर्द जैसी शिकायत हो सकती है।