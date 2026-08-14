Hypokalemia: बार-बार थकान मह्सूस होती है? मेयो क्लिनिक ने बताया शरीर में पोटैशियम की कमी हो सकती है वजह

Hypokalemia Symptoms: क्या आपको भी अक्सर काम करते-करते अचानक मांसपेशियों में ऐंठन (Cramps) महसूस होती है? या फिर बिना किसी भारी काम के ही हाथ-पैरों में अजीब सी कमजोरी और थकान छाई रहती है? कई बार हम इस कमजोरी को दिनभर की भागदौड़ या नींद पूरी न होने का नतीजा समझकर टाल देते हैं। लेकिन अगर यह समस्या आपके साथ बार-बार हो रही है, तो संभल जाइए। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, शरीर में यह ऐंठन और कमजोरी पोटैशियम की कमी का इशारा हो सकती है। खून में पोटैशियम का स्तर कम होने की स्थिति को हाइपोकैलिमिया (Hypokalemia) कहा जाता है। आइए जानते हैं कि पोटैशियम हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, इसकी कमी के कारण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।