8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Young Adults Kidney Risk: 20-30 की उम्र में भी बढ़ रहा किडनी रोग का खतरा! अगर दिखें ये 5 संकेत, तुरंत कराएं टेस्ट

Young Adults Kidney Risk: आजकल 20-30 साल के युवाओं में भी किडनी से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। डॉक्टर बताते हैं कि खराब लाइफस्टाइल, पेनकिलर का ज्यादा इस्तेमाल और डिहाइड्रेशन इसके बड़े कारण हो सकते हैं। जानिए किडनी को स्वस्थ रखने के आसान तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 08, 2026

Young Adults Kidney Risk

Young Adults Kidney Risk (photo- gemini ai)

Young Adults Kidney Risk: पहले किडनी की बीमारी को आमतौर पर बढ़ती उम्र की समस्या माना जाता था। लेकिन अब डॉक्टरों का कहना है कि 20 से 30 साल के युवाओं में भी किडनी से जुड़ी दिक्कतें तेजी से सामने आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि कई लोग पूरी तरह स्वस्थ दिखते हैं और उन्हें कोई खास लक्षण भी महसूस नहीं होते। अक्सर जब जांच होती है, तब तक किडनी को काफी नुकसान हो चुका होता है।

शरीर के लिए क्यों जरूरी है किडनी

किडनी हमारे शरीर का बहुत जरूरी अंग है। शरीर में मौजूद ये दो छोटे-से अंग खून को साफ करने का काम करते हैं। किडनी शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालती है, पानी और नमक का संतुलन बनाए रखती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करती है और हड्डियों व लाल रक्त कोशिकाओं के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। किडनी की खासियत यह है कि यह काफी समय तक बिना किसी परेशानी के काम करती रहती है। यही कारण है कि शुरुआती किडनी रोग कई सालों तक बिना किसी संकेत के बढ़ सकता है।

लाइफस्टाइल भी बन रही है बड़ी वजह

डॉक्टरों का मानना है कि आज की बदलती जीवनशैली युवाओं में किडनी की समस्या बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। ज्यादा नमक वाला खाना, जंक फूड, कम पानी पीना, घंटों तक बैठे रहना, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याएं धीरे-धीरे किडनी पर असर डालती हैं। इसके अलावा दर्द की दवाइयों का बार-बार इस्तेमाल भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। कई लोग सिरदर्द, शरीर दर्द या जिम की चोट के लिए बार-बार पेनकिलर ले लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है।

ज्यादा प्रोटीन और डाइट ट्रेंड भी बन सकते हैं जोखिम

आजकल कई युवा फिट रहने के लिए हाई-प्रोटीन सप्लीमेंट, क्रैश डाइट और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं। अगर इन चीजों पर सही तरीके से ध्यान न दिया जाए तो ये किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं। शरीर में पानी की कमी भी किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकती है।

शुरुआती स्टेज में नहीं दिखते लक्षण

किडनी की बीमारी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि शुरुआत में इसके लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं। आमतौर पर सूजन, ज्यादा थकान, भूख कम लगना या पेशाब में बदलाव जैसे संकेत बाद में नजर आते हैं। कई बार लोगों को इसका पता रूटीन ब्लड टेस्ट या हेल्थ चेक-अप के दौरान ही चलता है।

किडनी को स्वस्थ रखने के आसान तरीके

अगर समय रहते किडनी की समस्या का पता चल जाए तो इसे काफी हद तक रोका या धीमा किया जा सकता है। इसके लिए कुछ आसान आदतें अपनानी जरूरी हैं:

  • समय-समय पर ब्लड प्रेशर चेक करवाएं
  • साल में एक बार हेल्थ चेक-अप जरूर करवाएं
  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं
  • जरूरत से ज्यादा पेनकिलर लेने से बचें
  • संतुलित और पौष्टिक आहार लें

इन संकेतों को नजरअंदाज न करें

अगर आंखों या पैरों के आसपास सूजन, लगातार थकान, या पेशाब में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए।

जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव

अक्सर युवा उम्र में किडनी की सेहत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर अभी से थोड़ी सावधानी बरती जाए तो आगे चलकर गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। रोजमर्रा की अच्छी आदतें ही लंबे समय तक किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। इसलिए बेहतर है कि आज से ही किडनी की सेहत का ख्याल रखा जाए।

ये भी पढ़ें

Kidney Health Foods: किडनी की गंदगी और टॉक्सिन निकालने में नंबर-1 हैं ये 3 फूड्स
लाइफस्टाइल
kidney Health and Fitness, kidney Health, kidney

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Mar 2026 11:13 am

Hindi News / Health / Young Adults Kidney Risk: 20-30 की उम्र में भी बढ़ रहा किडनी रोग का खतरा! अगर दिखें ये 5 संकेत, तुरंत कराएं टेस्ट

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Colorectal Cancer in Young: 26 साल के युवक को हुआ खतरनाक कैंसर, डॉक्टर ने बताया युवाओं में क्यों बढ़ रहे मामले

Colorectal Cancer in Young
स्वास्थ्य

Heart Attack Real Story : फेमस एक्टर को जब आया हार्ट अटैक, “3 लक्षणों” को इग्नोर करना पड़ा भारी, Drew Carey की दर्दनाक कहानी

Heart Attack Real Story, Actor Drew Carey Heart Attack, symptoms of heart attacks, Artery Blockage 95 percent,
स्वास्थ्य

Prostate Cancer Symptoms: रात में बार-बार पेशाब आना खतरनाक, क्या अयातुल्ला खामेनेई को भी थी ये बीमारी? इन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें

Prostate Cancer Symptoms
स्वास्थ्य

Swollen Feet In Morning : किडनी या लिवर की बीमारी? सुबह में पैर सूजे रहते हैं, डाक्टर से समझिए पूरी बात

Swollen Feet In Morning, Swollen Feet In Morning Cause, liver disease sign,
स्वास्थ्य

Stem Cell Therapy: पार्किंसन और हार्ट फेल्योर के इलाज में बड़ी सफलता, जापान ने स्टेम-सेल थेरेपी को दी मंजूरी

Stem Cell Therapy
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.