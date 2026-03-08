Young Adults Kidney Risk: 20-30 की उम्र में भी बढ़ रहा किडनी रोग का खतरा! अगर दिखें ये 5 संकेत, तुरंत कराएं टेस्ट

किडनी हमारे शरीर का बहुत जरूरी अंग है। शरीर में मौजूद ये दो छोटे-से अंग खून को साफ करने का काम करते हैं। किडनी शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालती है, पानी और नमक का संतुलन बनाए रखती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करती है और हड्डियों व लाल रक्त कोशिकाओं के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। किडनी की खासियत यह है कि यह काफी समय तक बिना किसी परेशानी के काम करती रहती है। यही कारण है कि शुरुआती किडनी रोग कई सालों तक बिना किसी संकेत के बढ़ सकता है।