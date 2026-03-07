Heart Attack Real Story : फेमस एक्टर को जब आया हार्ट अटैक, “3 लक्षणों” को इग्नोर करना पड़ा भारी, Drew Carey की दर्दनाक कहानी

एक्टर ने कहा, "मेरा वजन वास्तव में बहुत ज्यादा था, और हमें शूटिंग पर वापस आना था। वजन कम करने के लिए जॉगिंग शुरू करने का फैसला किया। मैं अपनी गली में जॉगिंग कर रहा था, और मेरी हृदय गति (हार्ट रेट) लगभग 160 या उसके आसपास चली गई, मुझे अपने कंधे में सुन्नपन, सीने में जकड़न महसूस हुआ। मैंने पढ़ा था कि दिल के दौरे के लक्षण थे, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर आपको दिल का दौरा पड़ता है, तो आप 'उफ' करेंगे और कार्टून की तरह नीचे गिर जाएंगे। मुझे लगा कि दिल का दौरा पड़ने पर यही होता है।"