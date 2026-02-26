26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

गैस की दवा से Heart Attack! हैदराबाद के डॉक्टर ने चेताया, एसिडिटी की दवा खाने वाले ना करें ये गलती

Heart Attack due to Gas Acidity Ki Dawa : हैदराबाद के डॉ. सैयद कमर अली (कार्डियोलॉजिस्ट) ने एक रियल स्टोरी शेयर की है। बताया है कि एक 35 साल की महिला मरीज हर सुबह खाली पेट गैस की दवा (Pantoprazole) खा रही थी और एक दिन उसे हार्ट अटैक आया।

2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Ravi Gupta

Feb 26, 2026

A Cardiologist share real story A women got heart attack, real story A women got heart attack, Heart attack due to gas acidity ki dawa

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Heart Attack due to Gas Acidity Ki Dawa : अक्सर मेडिकल स्टोर वाला भी कह देता है कि गैस (एसिडिटी) की दवा सुबह खाली पेट खा लें, ठीक हो जाएगा। कई लोग ऐसा लंबे समय से करते आते हैं। हैदराबाद के डॉ. सैयद कमर अली (कार्डियोलॉजिस्ट) ने एक रियल स्टोरी शेयर की है। बताया है कि एक 35 साल की महिला मरीज हर सुबह खाली पेट गैस की दवा (Pantoprazole) खा रही थी और एक दिन उसे हार्ट अटैक आया।

वो कहते हैं कि वह अपनी दवा कभी नहीं भूलती थी। हर सुबह खाली पेट वो पेंटोप्राजोल (Pantoprazole) स्ट्रिप से दवा निकाल के खाती थी। क्योंकि उसे लगता था कि एसिडिटी एक मामूली सी बात है। उसे ये भी सलाह दी गई थी कि खाने से ठीक हो जाएगी।

जब वह 35 की हुई, तो उसके स्वभाव और शरीर में बदलाव आने लगा। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि बहुत धीमा और खतरनाक बदलाव था।

  • उसे उदासी महसूस होती तो उसने सोचा, "शायद काम का तनाव है।"
  • वह हर वक्त थकी रहती- उसने कहा, "वर्क प्रेशर ज्यादा है।"
  • चीजों में उसकी दिलचस्पी खत्म होने लगी, उसे लगा यह "बर्नआउट" है।
  • हाथों-पैरों में झुनझुनी होने लगी, उसने इसे "एंग्जायटी" का नाम दे दिया।

गैस की दवा का खतरनाक असर!

पर सच तो ये था कि सालों तक एसिड को दबाने वाली इन दवाओं ने पेट के उस एसिड को खत्म कर दिया था, जो विटामिन B12 को सोखने के लिए जरूरी होता है। गैस की दवा के कारण सालों का एसिड सप्रेशन, विटामिन B12 का गिरता स्तर, नसों पर असर, मूड में बदलाव और शरीर में 'होमोसिस्टीन' (Homocysteine) का बढ़ना। ये सब उस दवा के कारण हो रहा था जो बिना सोचे समझे महिला खा रही थी।

वो इस बात पर जोर देते हुए लिखे हैं, विटामिन B12 की कमी कभी शोर मचाकर नहीं आती। यह डिप्रेशन का नाटक करती है, यह एंग्जायटी की नकल करती है और चुपचाप नसों को डैमेज करती रहती है।

वह दिल का दौरा… जो अचानक नहीं था

कुछ लोगों में, लंबे समय तक विटामिन B12 की कमी कार्डियोवैस्कुलर (दिल की बीमारियों) के जोखिम को बढ़ा देती है। उसका हार्ट अटैक अचानक नहीं आया था। यह उन सालों का नतीजा था जब उसे बार-बार कहा गया:

  • "आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं।"
  • "बस टैबलेट जारी रखें।"*
  • "एसिडिटी तो आम बात है।"

पेंटोप्राजोल ने उसे रातों-रात बीमार नहीं किया। लेकिन बिना किसी मॉनिटरिंग के इसके लंबे समय तक इस्तेमाल ने एक ऐसी कमी (Deficiency) को जन्म दिया जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। बता दें, लाखों लोग रोज एसिडिटी की दवाएं लेते हैं। बहुत कम लोगों को बताया जाता है कि उन्हें क्या चेक करवाते रहना चाहिए। उससे भी कम लोगों को B12 के बारे में चेतावनी दी जाती है।

डॉक्टर की सलाह

  • B12 की कमी के वे शुरुआती संकेत जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।
  • अगर आप PPIs (पेंटोप्राजोल आदि) ले रहे हैं, तो आपको B12 टेस्ट कब और क्यों करवाना चाहिए?

डॉ. अली ने जो बात सोशल मीडिया पर शेयर की है उससे ये समझना है कि कभी भी दवा को बिना किसी डॉक्टरी सलाह के ना लें। विटामिन की कमी को भी नजरअंदाज ना करें। कुल मिलाकर डॉक्टर के सलाह से ही किसी भी तरह का इलाज कराना सबसे सही होता है।

ये भी पढ़ें

Mini Heart Attack Symptoms : ये वाला हार्ट अटैक ECG भी पकड़ नहीं पाता, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया लक्षण
स्वास्थ्य
Mini Heart Attack, Mini Heart Attack Symptoms, A Famous Cardiologist, mini heart attack ke lakshan,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Feb 2026 01:51 pm

Hindi News / Health / गैस की दवा से Heart Attack! हैदराबाद के डॉक्टर ने चेताया, एसिडिटी की दवा खाने वाले ना करें ये गलती

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cancer Prevention Superfoods: कैंसर से बचना है? डॉक्टर ने बताए 5 सुपरफूड जो रोज खाने चाहिए

Cancer Prevention Superfoods
स्वास्थ्य

Army Officer Dies of Heart Attack : आर्मी के 22 वर्षीय कैप्टन की हार्ट अटैक से मौत! समझिए युवा और फिट लोगों को क्यों हो रहा ऐसा?

Young Army Officer Dies of Heart Attack In Kashmir, why young and fit people sudden death, sudden death reason,
स्वास्थ्य

डायबिटीज रिवर्सल का सच! भारत में हर 3 में से एक ने शुगर को किया कंट्रोल, कैसे?

diabetes reversal episode 10 what is sugar reversal shocking fact
Patrika Special News

Tulsi Water Benefits: तनाव, खराब पाचन और स्किन इन्फेक्शन के लिए रामबाण है यह पानी, जानें इसे बनाने का सही आयुर्वेदिक तरीका

लाइफस्टाइल

Diabetes Early Signs: शरीर दे रहा है डायबिटीज का अलार्म! इन संकेतों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें

Diabetes Early Signs
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.