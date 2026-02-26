Army Officer Dies of Heart Attack : आर्मी के 22 वर्षीय कैप्टन की हार्ट अटैक से मौत! समझिए युवा और फिट लोगों को क्यों हो रहा ऐसा?

वो आगे ये भी कहते हैं कि अगर इस तरह से शरीर का ध्यान रखा जाए तो कई चीजों को टाला जा सकता है। कई बार अचानक मौत की खबरें आती हैं जिसे कार्डियक अरेस्ट होना कहते हैं। इससे किसी की को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि, कुछ मिनटों के अंदर अगर अस्पताल ना ले जाएं तो मौत हो जाती है। या सीपीआर सही तरीके से दिया जाए तो अचानक मौत को टाला जा सकता है। लोगों को सीपीआर ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि मेडिकल आपातकाल में काम आए।