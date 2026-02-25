Skin Itching Treatment: खुजली से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी! शरीर में मिला खुद-ब-खुद रोकने वाला सिस्टम

वैज्ञानिकों की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की टीम ने इन खास कोशिकाओं को इट्च कंट्रोल ऑफ स्विच नाम दिया है। जब आप खुजलाते हैं, तो ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और त्वचा में मौजूद नर्व्स को सिग्नल भेजकर खुजली कम कर देती हैं। इससे मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि खुजलाना बंद करें। इस खोज से भविष्य में खुजली की समस्या के नए इलाज विकसित होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को बार-बार खुजलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और त्वचा को नुकसान भी कम होगा।