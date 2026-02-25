HPV Vaccine India: क्या आपके घर में भी है किशोरी बेटी? तो सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए सरकार का ये प्लान तुरंत जान लें!

HPV Vaccine India: भारत सरकार किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत हर साल बड़ी संख्या में किशोरियों को एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) का टीका लगाया जाएगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि चरणबद्ध तरीके से देशभर की किशोरियों को इस टीकाकरण से जोड़ा जाए। अनुमान है कि हर साल करीब 1.15 करोड़ किशोरियों को टीके की सिंगल डोज दी जाएगी।