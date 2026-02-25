HPV Vaccine India: क्या आपके घर में भी है किशोरी बेटी? तो सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए सरकार का ये प्लान तुरंत जान लें!

HPV Vaccine India (Photo- gemini ai)
HPV Vaccine India: भारत सरकार किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत हर साल बड़ी संख्या में किशोरियों को एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) का टीका लगाया जाएगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि चरणबद्ध तरीके से देशभर की किशोरियों को इस टीकाकरण से जोड़ा जाए। अनुमान है कि हर साल करीब 1.15 करोड़ किशोरियों को टीके की सिंगल डोज दी जाएगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसर का एक बड़ा कारण है, लेकिन समय पर टीकाकरण से इसे काफी हद तक रोका जा सकता है।
सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से यह टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए राज्यों के साथ समन्वय कर योजना तैयार की जा रही है।
डॉक्टरों के अनुसार, कम उम्र में टीका लगने से शरीर में वायरस के खिलाफ मजबूत सुरक्षा विकसित हो जाती है। इसलिए किशोरावस्था में यह टीका ज्यादा प्रभावी माना जाता है।
भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है। हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं इसकी चपेट में आती हैं, लेकिन जागरूकता और टीकाकरण से इसे काफी हद तक रोका जा सकता है।
