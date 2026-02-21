21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cancer Causes India: कैंसर की राजधानी क्यों बन रहे हैं ये राज्य? 25 साल के अनुभवी डॉक्टर ने बताई इसके पीछे की 3 बड़ी वजह

Cancer Causes India: पूर्वोत्तर भारत में कैंसर के मामले ज्यादा क्यों हैं? एक्सपर्ट के अनुसार तंबाकू, शराब और खान-पान की आदतें बढ़ा रही हैं जोखिम।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 21, 2026

Cancer Causes India

Cancer Causes India (Photo- gemini ai)

Cancer Causes India: पूर्वोत्तर भारत में कैंसर के मामले देश के बाकी हिस्सों से ज्यादा क्यों सामने आते हैं? इस सवाल का जवाब अब एक्सपर्ट्स ने साफ-साफ बताया है, और वजहें सिर्फ किस्मत या जेनेटिक्स नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतें और खान-पान हैं। करीब 25 साल का अनुभव रखने वाले कैंसर सर्जन Dr Jayesh Sharma के मुताबिक, इस क्षेत्र में कैंसर के ज्यादा मामलों के पीछे लाइफस्टाइल और पर्यावरण से जुड़े कारण मुख्य भूमिका निभाते हैं।

तंबाकू का ज्यादा इस्तेमाल सबसे बड़ी वजह

डॉक्टरों के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में तंबाकू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। लोग सिर्फ सिगरेट या बीड़ी ही नहीं पीते, बल्कि चबाने वाला तंबाकू और सुपारी (पान मसाला) भी खूब लेते हैं। कुछ जगहों पर रिवर्स स्मोकिंग की आदत भी देखी गई है, जिसमें जलता हुआ सिरा मुंह के अंदर रखा जाता है, जिससे धुआं पूरी तरह अंदर जाता है। इससे मुंह, गले और सिर-गर्दन के कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। National Institutes of Health के अनुसार, इस क्षेत्र में स्मोक्ड और स्मोकलेस तंबाकू दोनों का इस्तेमाल देश में सबसे ज्यादा है।

स्थानीय शराब भी बढ़ा रही जोखिम

डॉक्टर बताते हैं कि कई इलाकों में घर पर बनी या बिना रेगुलेशन वाली शराब ज्यादा पी जाती है। यह शराब मुंह, पेट और पाचन तंत्र से जुड़े कैंसर का खतरा बढ़ा देती है। कुछ राज्यों में ओरल कैंसर के मामलों में शराब की भूमिका काफी बड़ी मानी जाती है।

स्मोक्ड और जली हुई मीट भी खतरे की घंटी

पूर्वोत्तर भारत में स्मोक्ड (धुएं में पकाया हुआ) और जला हुआ मांस काफी लोकप्रिय है। लेकिन यही खाने की आदत कैंसर का बड़ा कारण बन सकती है। ऐसे मांस में हानिकारक केमिकल बनते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचाते हैं। ज्यादा नमक और फर्मेंटेड (खमीर वाला) खाना पेट के कैंसर का खतरा और बढ़ा देता है।

कौन-कौन से कैंसर ज्यादा आम हैं?

पब्लिक हेल्थ डेटा के अनुसार इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये कैंसर देखे जाते हैं:

  • मुंह का कैंसर
  • सिर और गर्दन का कैंसर
  • इसोफेगस (खाने की नली) का कैंसर
  • पेट का कैंसर
  • फेफड़ों का कैंसर

इन आंकड़ों को National Cancer Registry Programme भी लगातार ट्रैक करता है।

मामलों को कम करने के लिए क्या जरूरी है?

डॉक्टरों का मानना है कि कैंसर के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे:

  • तंबाकू के खिलाफ सख्त अभियान
  • सुपारी और पान मसाले के नुकसान के बारे में जागरूकता
  • नियमित कैंसर स्क्रीनिंग
  • HPV वैक्सीन
  • संतुलित डाइट और शराब कम करना

ये भी पढ़ें

कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत, PET-CT स्कैन सेवा से मिलेगी ‘स्टेज’ की सही जानकारी
भोपाल
Cancer Treatment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Feb 2026 02:55 pm

Published on:

21 Feb 2026 01:26 pm

Hindi News / Health / Cancer Causes India: कैंसर की राजधानी क्यों बन रहे हैं ये राज्य? 25 साल के अनुभवी डॉक्टर ने बताई इसके पीछे की 3 बड़ी वजह

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Yellow Fever क्या है? भारत में ALERT! मुंबई एयरपोर्ट पर येलो फीवर को लेकर एक गिरफ्तार

Yellow Fever ke Lakshan, Yellow Fever Kya Hai, Yellow Fever Alert in India,
स्वास्थ्य

Heart Palpitations : दिल जोर-जोर से धड़कना… क्या इससे मौत हो सकती है? विशेषज्ञ का क्या है कहना

Heart Palpitations Symptoms, Heart Palpitations meaning, American Heart Association, Can heart palpitations kill you,
स्वास्थ्य

Alzheimer Early Detection: सालों पहले पकड़ में आएगा अल्जाइमर, दिमाग डैमेज होने से पहले ही आंखों में दिखने लगते हैं ये संकेत

Alzheimer Early Detection
स्वास्थ्य

Spicy Food Benefits: क्या मिर्च सच में फैट बर्न करती है? जानिए ज्यादा तीखा खाने से फायदा या नुकसान

Spicy Food Benefits
स्वास्थ्य

नमूने फेल, मिलावट की पोल खुली, तेल, घी, मसाले से लेकर दूध-पनीर तक में गड़बड़ी, 404 कारोबारियों पर 1.43 करोड़ का जुर्माना

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.