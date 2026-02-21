Alzheimer Early Detection: सालों पहले पकड़ में आएगा अल्जाइमर, दिमाग डैमेज होने से पहले ही आंखों में दिखने लगते हैं ये संकेत

अमेरिका के Houston Methodist Hospital के वैज्ञानिकों ने पाया कि आंख की रेटिना का बाहरी हिस्सा, जिसे पेरिफेरल रेटिना कहते हैं, अल्जाइमर के शुरुआती संकेत दिखा सकता है। स्टडी के लेखक Stephen Wong के अनुसार, अब तक ज्यादातर आंखों की जांच में डॉक्टर रेटिना के बीच वाले हिस्से को देखते हैं। लेकिन असली शुरुआती बदलाव आंख के किनारों पर होते हैं, जिन्हें पहले नजरअंदाज किया जाता था। उनका कहना है कि अगर इन बदलावों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो बीमारी का इलाज याददाश्त कमजोर होने से पहले ही शुरू किया जा सकता है।