21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Heart Palpitations : दिल जोर-जोर से धड़कना… क्या इससे मौत हो सकती है? विशेषज्ञ का क्या है कहना

Heart Palpitations Symptoms : हार्ट पल्पिटेशन यानि धड़कनों का तेज होना कितना खतरनाक है, क्या तेज धड़कनों से मौत हो सकती है? इस बात को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक्सपर्ट ने बताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Feb 21, 2026

Heart Palpitations Symptoms, Heart Palpitations meaning, American Heart Association, Can heart palpitations kill you,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Heart Palpitations Symptoms : हार्ट पल्पिटेशन यानि धड़कनों का तेज होना। कई बार कुछ लोगों को महसूस होता है कि उनकी धड़कन तेजी से धड़क रही है या भाग रही है। जब दिल इस तरह के संकेत देता है तो इसका क्या मतलब है। क्या ये खतरनाक है या फिर इससे मौत हो सकती है? इस तरह के सवालों का जवाब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक्सपर्ट्स ने अपने ब्लॉग में शेयर किया है।

Heart palpitations meaning | दिल की धड़कन तेज होने का मतलब

डर्हम, नॉर्थ कैरोलिना में 'ड्यूक हेल्थ' के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. लैरी आर. जैक्सन कहते हैं, "दिल की धड़कन तेज होने के व्यापक शब्द के भीतर कई तरह की बीमारियां या स्थितियां हो सकती हैं।" एक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के रूप में, वे हृदय की लय (Heart Rhythm) के विकारों का अध्ययन करते हैं।

वे कहते हैं कि इसके संभावित कारणों की लंबी लिस्ट को देखते हुए, "आप सीधे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते।"

दिल की धड़कन तेज होना क्या है?

डॉ. जैक्सन बताते हैं, लोग इसे धड़कन का तेज होना, जोर-जोर से धड़कना, फड़फड़ाहट या धड़कन के 'छूट जाने' (Skipped beats) के रूप में बयां करते हैं। यह अक्सर छाती में महसूस होता है। ये छाती के अलावा गर्दन या गले में भी महसूस किया जा सकता है। यह अहसास दिल के सामान्य से धीमे, तेज या अधिक जोर से धड़कने के कारण हो सकता है। साथ ही यह कुछ सेकंड, मिनट या उससे अधिक समय के लिए भी रह सकता है।

दिल की धड़कन तेज होने के कारण क्या हैं?

डॉ. जैक्सन बताते हैं कि इसके कई ट्रिगर्स हो सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन अलग-अलग हो सकता है-

  • तनाव, चिंता, व्यायाम, अत्यधिक कैफीन या शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स (जैसे सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम) की गड़बड़ी हो सकती है।
  • बंद नाक खोलने वाली दवाएं (Decongestants), अस्थमा और ADHD के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, भी इसे ट्रिगर कर सकती हैं।
  • यह दिल की लय की असामान्य स्थिति है, जैसे 'एट्रियल फिब्रिलेशन' (AFib) या 'वेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया'। ये गंभीर मेडिकल स्थितियां हैं जिनका इलाज जरूरी है।

क्या यह गंभीर है?

ज्यादातर मामलों में यह गंभीर नहीं होता, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि 'AFib' का इलाज न किया जाए, तो स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। यदि आपको छाती में बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ, मतली या हार्ट अटैक के अन्य लक्षण महसूस हों, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें।

इसके लिए क्या जांच कराएं

  • खून की जांच: इससे थायराइड की समस्या, एनीमिया या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का पता चलता है।
  • ईसीजी या ईकेजी (ECG/EKG): यह दिल की लय के विकारों को पकड़ने में मदद करता है।

ये भी पढ़ें

AI Heart Attack Prediction : सेकेंडों में AI बताएगा साइलेंट हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा! 95% तक सही जांच
स्वास्थ्य
AI Heart Attack Prediction, AI technology helps to detect severe heart attacks faster, heart attacks faster detection, silent heart attack,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Health department

health news

Published on:

21 Feb 2026 12:58 pm

Hindi News / Health / Heart Palpitations : दिल जोर-जोर से धड़कना… क्या इससे मौत हो सकती है? विशेषज्ञ का क्या है कहना

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Yellow Fever क्या है? भारत में ALERT! मुंबई एयरपोर्ट पर येलो फीवर को लेकर एक गिरफ्तार

Yellow Fever ke Lakshan, Yellow Fever Kya Hai, Yellow Fever Alert in India,
स्वास्थ्य

Cancer Causes India: कैंसर की राजधानी क्यों बन रहे हैं ये राज्य? 25 साल के अनुभवी डॉक्टर ने बताई इसके पीछे की 3 बड़ी वजह

Cancer Causes India
स्वास्थ्य

Alzheimer Early Detection: सालों पहले पकड़ में आएगा अल्जाइमर, दिमाग डैमेज होने से पहले ही आंखों में दिखने लगते हैं ये संकेत

Alzheimer Early Detection
स्वास्थ्य

Spicy Food Benefits: क्या मिर्च सच में फैट बर्न करती है? जानिए ज्यादा तीखा खाने से फायदा या नुकसान

Spicy Food Benefits
स्वास्थ्य

नमूने फेल, मिलावट की पोल खुली, तेल, घी, मसाले से लेकर दूध-पनीर तक में गड़बड़ी, 404 कारोबारियों पर 1.43 करोड़ का जुर्माना

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.