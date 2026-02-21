Heart Palpitations : दिल जोर-जोर से धड़कना… क्या इससे मौत हो सकती है? विशेषज्ञ का क्या है कहना

डॉ. जैक्सन बताते हैं, लोग इसे धड़कन का तेज होना, जोर-जोर से धड़कना, फड़फड़ाहट या धड़कन के 'छूट जाने' (Skipped beats) के रूप में बयां करते हैं। यह अक्सर छाती में महसूस होता है। ये छाती के अलावा गर्दन या गले में भी महसूस किया जा सकता है। यह अहसास दिल के सामान्य से धीमे, तेज या अधिक जोर से धड़कने के कारण हो सकता है। साथ ही यह कुछ सेकंड, मिनट या उससे अधिक समय के लिए भी रह सकता है।