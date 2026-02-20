AI Heart Attack Prediction : सेकेंडों में AI बताएगा साइलेंट हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा! 95% तक सही जांच

यह शोध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 8,116 मरीजों के ईसीजी डेटा पर आधारित था, जिन्हें सीने में दर्द या अन्य संदिग्ध लक्षणों के साथ भर्ती किया गया था। शोधकर्ताओं ने इन मरीजों के ईसीजी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए 'क्वीन ऑफ हार्ट्स' नामक डीप-लर्निंग एआई मॉडल का उपयोग किया। इस अध्ययन की सबसे खास बात यह थी कि एआई ने न केवल मानक 'STEMI' (स्पष्ट हार्ट अटैक) की पहचान की, बल्कि उन सूक्ष्म संकेतों को भी पकड़ा जो अक्सर अनुभवी डॉक्टरों या पारंपरिक मशीनों से छूट जाते थे।