मोटापा…मतलब खतरे की घंटी; भारत में हुई मौतों का चौंकाने वाला आंकड़ा आया सामने

मोटापा (बीएमआई 30 या अधिक) वाले लोगों में संक्रमण से अस्पताल में भर्ती होने या मौत का खतरा सामान्य वजन (बीएमआई 18.5-24.9) वालों की तुलना में 70 प्रतिशत अधिक होता है। गंभीर मोटापे (बीएमआई 40 या अधिक) में यह जोखिम तीन गुना तक बढ़ जाती है। हाल ही द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में इसका खुलासा हुआ है। अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2023 में 54 लाख संक्रमण से मौतों में से लगभग 6 लाख (10.8 प्रतिशत, यानी हर 10 में से 1 मौत) मोटापे के कारण हुई थी।