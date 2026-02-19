कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी IAS अफसर की बढ़ी टेंशन! एक बैग ने खड़ा किया संकट, ED-IT विभाग तक पहुंची शिकायत

फिलहाल शिकायत में नामजद अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इस मामले से राज्य में बड़ा विवाद खड़ा होने की संभावना है। मुदा के पुराने कर्मचारियों और आलोचकों ने राज्य सरकार पर नटेश को बचाने का आरोप लगाया, उन्हें नौकरी से निकालने की मांग की और पूछा कि आरोपों के बीच उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया।