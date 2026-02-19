खरगे आवास पर बड़ी बैठक, राहुल भी मौजूद, सभी मंत्रियों को दिल्ली लेकर पहुंचे CM, कांग्रेस के अंदर तेज हुई हलचल!

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे। (फोटो- IANS)
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं ने भी भाग लिया।
इस मीटिंग में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। बता दें कि कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि पार्टी ने हाल ही में तेलंगाना में हुए लोकल बॉडी चुनाव में 64 नगर पालिकाओं पर कब्जा जमाया है। इसी जीत के बाद यह अहम बैठक हो रही है।
बता दें कि तेलंगाना में सात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 116 नगर पालिकाओं में 11 फरवरी को चुनाव हुए थे। इसमें कोठागुडेम, करीमनगर, महबूबनगर, मंचेरियल, निजामाबाद, नलगोंडा और रामागुंडम कॉर्पोरेशन के 414 वार्ड और 116 नगर पालिकाओं के 2,582 वार्ड शामिल थे।
राहुल गांधी ने शनिवार को हाल ही में हुए राज्य नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के लिए तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा- यह जनादेश सामाजिक न्याय, सम्मान और सबको साथ लेकर चलने वाली विकास पर आधारित लोगों को सबसे पहले रखने वाली नीतियों की झलक है।
उन्होंने राज्य के सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, जिन्होंने चुनाव में पार्टी की सफलता के लिए कड़ी मेहनत की। इस बीच, टैगोर ने तेलंगाना म्युनिसिपल चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन का भी स्वागत किया।
टैगोर ने कहा कि नतीजे साफ जनादेश और कांग्रेस के लिए एक असली वापसी का संकेत देते हैं। टैगोर ने नतीजों की तुलना पार्टी के 2020 के प्रदर्शन से की और इस बदलाव को निराशा से दबदबे तक का सफर बताया।
उन्होंने 2020 की हार के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के इस भरोसे को याद किया कि कांग्रेस जनता के सपोर्ट से फिर से खड़ी होगी, और कहा कि वादा अब पूरा हो गया है।
टैगोर ने इस जीत का क्रेडिट रेवंत रेड्डी की लीडरशिप, कांग्रेस के स्टेट चीफ बोम्मा महेश कुमार गौड़ और दूसरे मंत्रियों के कोऑर्डिनेशन व मुश्किल समय में मजबूती से खड़े रहने वाले जमीनी स्तर के वर्कर्स की लगातार कोशिशों को दिया।
टैगोर ने कहा कि यह नतीजा सिर्फ चुनावी सफलता नहीं थी, बल्कि प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले शासन में जनता के भरोसे का फिर से पक्का होना था।
