AI Summit 2026: भारत बना वैश्विक ताकतों का केंद्र, मस्तमौला अंदाज में दिखे पीएम मोदी, दिया MANAV मंत्र

PM Modi in India AI Impact Summit 2026: नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने दुनिया को ये संदेश दे दिया कि भारत अब सिर्फ तकनीकी क्रांति का सहभागी नहीं, बल्कि उसका नेतृत्वकर्ता बन चुका है। छह दिनों तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में सौ से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इसे कूटनीति और तकनीक के संगम का ऐतिहासिक मंच बना दिया।