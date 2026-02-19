IMD Alert: देश में यहां भारी बारिश व बर्फबारी का अलर्ट! जानें 19,20,21,22,23,24 फरवरी का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 19 फरवरी से दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। अगले 24 से 48 घंटों के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 20 से 25 फरवरी के बीच इन मैदानी राज्यों में अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी अगले 5-7 दिनों तक मौसम पूरी तरह खुश्क रहेगा और गर्मी का अहसास बढ़ेगा। यानि अब भारी-भरकम स्वेटर पैक करने का वक्त आ गया है, क्योंकि प्री-समर (गर्मियों) ने अपनी एंट्री ले ली है।