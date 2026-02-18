IMD Rain Alert: देश में अचानक बदला मौसम, इन राज्यों में 48 घंटों में होगी तूफानी बारिश, गिरेंगे ओले

दिल्ली वालों के लिए अब रजाई-कंबल पैक करने का वक्त आ गया है। मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार फरवरी में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। राजधानी में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। सुबह के वक्त हल्की ठंडक जरूर है, लेकिन दिन चढ़ते ही सूरज के तेवर तीखे हो रहे हैं। हालांकि, IMD ने आज (18 फरवरी) दिल्ली-एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने का 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन यह राहत फौरी होगी।