बंगाल बॉर्डर पर चुनावी हकीकतः 569 KM की खुली सरहद और सम्मान की जंग, घुसपैठियों पर घमासान

संदेशखाली की संजोमती का कहना है कि हिल्सा मछली का स्वाद यहां की सांझी विरासत है। पदमा और इछामती नदी की मछलियां बांग्लादेश और भारत दोनों देशों की रसोइयों में एक ही तरह के मसालों के साथ पकती हैं। खान-पान की यह समानता राजनीतिक तनाव के बीच भी एक पुल का काम करती है। सीमा के दोनों ओर कई ऐसे परिवार हैं, जिनके रिश्तेदार सरहद के उस पार रहते हैं। शादी-ब्याह और गमी के मौकों पर आज भी यहां की हवाओं में एक-दूसरे के लिए फिक्र महसूस की जा सकती है। 75 वर्षीय बुजुर्ग अली मियां कहते हैं कि सरहदें अक्सर कटीले तारों से दिलों को बांटने की कोशिश करती हैं, लेकिन टाकी की इछामती नदी गवाह है कि संस्कृति का पानी इन तारों के नीचे से बहकर दोनों मुल्कों को एक ही रंग में भिगो देता है।