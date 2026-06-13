क्या ‘सुरक्षित AI’ बनाने की दौड़ में ‘उपयोगी AI’ पीछे छूट रहा है? श्रीधर वेम्बु ने छेड़ी नई बहस

AI debate: कुछ साल पहले तक चिंता थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं जरूरत से ज्यादा ताकतवर न हो जाए। अब सवाल उल्टा है कि क्या उसे इतना सुरक्षित बनाया जा रहा है कि उसकी धार ही कुंद पड़ जाए? इस बहस को हवा दी है भारतीय आइटी कंपनी जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बु ने। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'उन्होंने हमें जो चाकू बेचा है, वह सब्जियां भी नहीं काटता, क्योंकि उन्हें आशंका है कि इसका इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए किया जा सकता है।' वेम्बु की पोस्ट पर कई यूजर ने भी माना कि अब असली चुनौती संतुलन की है। तकनीक इतनी खुली न हो कि खतरा बन जाए और इतनी बंधी हुई भी न हो कि उसका लाभ ही खत्म हो जाए। किसी चाकू का समाधान उसे कुंद बना देना नहीं, बल्कि उसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीखना है।