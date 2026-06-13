बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण, भारत चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में शामिल

DRDO boost India defence capabilities: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ ) ने तीन महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षणों में सफलता हासिल कर भारत को विश्व के चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में शामिल कर लिया है। डीआरडीओ ने मल्टी-लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इसमें 2000-5000 किमी रेंज वाली दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्सो-एटमॉस्फियर और एंडो-एटमॉस्फियर दोनों स्तरों पर नष्ट करने की क्षमता साबित हुई। इसके अलावा, नेवल एंटी-शिप मिसाइल-मीडियम रेंज का पहला उड़ान परीक्षण भी सफल रहा। यह मिसाइल मध्यम दूरी पर दुश्मन जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि इससे भारत की वायु और समुद्री सुरक्षा क्षमता काफी मजबूत हुई है।