CJP प्रदर्शनकारियों पर चलाने के लिए RAF जवानों को दिए गए थे पेलेट गन! आंतरिक जांच में बड़ा खुलासा

20 जुलाई को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक RAF की टीम कनॉट प्लेस स्थित पलिका बाजार के पास तैनात थी। अधिकारियों के अनुसार, जवानों ने अपने बयान में कहा कि जब दिल्ली पुलिस और RAF पर पत्थरबाजी हुई तो हालात को देखते हुए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। उनका यह भी कहना था कि संसद का सत्र चल रहा था और प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से कार्रवाई जरूरी समझी गई। हालांकि समीक्षा बैठक में कई नियमों के उल्लंघन की बात भी सामने आई। इसके बाद सभी CRPF और RAF जवानों के लिए नाम की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही ड्यूटी के दौरान मीडिया से बात करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को भी सेवा नियमों का उल्लंघन माना गया।