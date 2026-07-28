‘गोलीबारी होगी, बदसलूकी और हत्याएं होंगी’, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर RSS नेता की विवादित टिप्पणी, केरल सरकार ने दिए जांच के आदेश

सोशल मीडिया पर RSS नेता टी. जी. मोहनदास के दो वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं को लेकर बेहद चौंकाने वाली बातें कहते नजर आ रहे हैं।

पहले वीडियो में मोहनदास यह कहते दिख रहे हैं कि अगर इस आंदोलन को संभालने की जिम्मेदारी उन्हें मिलती, तो वे पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा देते। उन्होंने आगे कहा कि भीड़ को हटने के लिए तीन बार अनाउंसमेंट की जाती। अगर वे नहीं मानते, तो सीधी गोलीबारी होती। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते, कुछ मरते और कुछ घायल होते। लेकिन चार घंटे के भीतर सब कुछ शांत हो जाता और लाशों को अस्पताल पहुंचा दिया जाता।